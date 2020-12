Christopher Nolan by se nebránil herní adaptaci jednoho ze svých filmů

Filmový režisér filmových trháků jako Počátek či čerstvě Tenet se v nedávném rozhovoru s Geoffem Keighleym rozpovídal o tom, že by vůbec nebyl proti, kdyby jeden z jeho filmů dostal také herní adaptaci. Nešlo by však o kopírování filmu, nýbrž o příběhový doplněk a obohacení univerza. Nolan má ostatně vůči hernímu průmyslu velký respekt.

Seriál na motivy The Last of Us dostal od HBO zelenou

"Tvořit film je komplikované, trvá to dlouhou dobu. Tvořit hru je ještě těžší a trvá to ještě déle," řekl Nolan. "Tím jak funguje herní průmysl, nechcete jen tak udělat licencovanou hru podle filmu. Nechcete to s něčím spojovat a upoutat hru do stanovené filmové značky. Chcete, aby to nějak rozšířilo a obohatilo univerzum a příběh nastolený filmem."

Nolan je ostatně ve filmové branži natolik zaneprázdněn, že by si do herního světa tak jako tak odskočit nestihl. Nápad na herní adaptaci některého z jeho filmů se mu ale velmi zamlouvá a pokud se toho chytí zkušení vývojáři, rozhodně by vše podpořil.