Chtěli byste všechny hry na Steamu? Připravte si půl milionu dolarů

Steam je nejdůležitějším obchodem s PC hrami. Podle čísel za rok 2019 bylo v jeho katalogu přes 30 tisíc titulů. Kolik by však stálo všechny si koupit? Na tuto otázku odpověděl vývojář Chenggang Wang, který na svém webu provozuje kalkulačku počítající všechny položky tohoto obchodu.

K dnešku je celková cena všech her a DLC 549 tisíc dolarů, po odečtení aktuálních slev to dělá 537 tisíc. Vychází přitom z cen v USA. Ve východní Evropě, Asii nebo Latinské Americe bývají nižší. V Evropě je k nim zase přičtena daň. Pokud by ale celková hodnota odpovídala stejné sumě v eurech, jako to Steam obvykle dělá, Češi by za kompletní katalog bez slev zaplatili 14,9 milionu korun. Pokud je her stále ještě 30 tisíc, jedna vyjde v průměru na pětistovku.

Katalog Steamu již ale určitě bude bohatší, avšak Valve oficiální statistiky už dlouho neaktualizovalo a Wang tento údaj neuvádí. S průměrnými cenami také zahýbají DLC. Strategie od Paradoxu, The Sims a jiné tituly s pravidelnými placenými rozšířeními mají samy o sobě hodnotu i desítky tisíc korun.



Jak se v čase mění celková hodnota her na Steamu

Z grafu Wanga mimochodem vyplývá, že celková hodnota her za poslední tři roky stoupla na dvojnásobek. A je na něm vidět vliv slevových akcí. Ta letošní letní srazila hodnotu z 518 tisíc dolarů na 333 tisíc, ceny tak klesly v průměru o třetinu.

via Pavel Dobrovský