Chybí vám Heroes of Might & Magic? V květnu vyjde jejich duchovní nástupce Song of Conquest

Řada her se pokoušela navázat na odkaz kultovní série Heroes of Might & Magic, na jejíž pokračování už dlouhá léta marně čekáme. Několik projektů, které na jejích strategických základech staví, teprve vzniká. Vedle českého Silence of the Siren je to právě i Song of Conquest, který se po dvou letech v předběžném přístupu chystá na vydání ve verzi 1.0. Očekávat ji můžete 20. května a vedle Steamu ji najdete také na Epic Games Store a na GOGu.

To, že se v očích fanoušků Song of Conquest povedl, můžeme soudit z 87 % pozitivních hodnocení na Steamu. S plnou verzí ho chtějí tvůrci ještě o něco vylepšit a přifouknout i množství obsahu. Tím hlavním tak bude nová singleplayerová kampaň, ve které hlavní roli sehraje národ Barya. Tihle lidé pouště mají ve velké oblibě zlato a střelný prach, čemuž budou odpovídat i jednotky, které při hraní budete moci použít na bojišti.

Již existující kampaně také dostanou řadu vylepšení a celkové předělávky se dočká umělá inteligence. Obsazování hradů pak bude o něco svižnější díky tomu, že každá strana může vykonávat své tahy současně a nemusejí čekat, až na ně přijde řada. Při hraní náhodně generovaných map budete také narážet na novinky. Vývojáři přidali řadu nových prvků, díky kterým bude hraní zase o něco pestřejší.

„Jsme hrdí na to, kam jsme to s naší hrou během předběžného přístupu dotáhli a nebyli bychom toho schopni bez neocenitelné zpětné vazby a podpory od hráčů, kteří se již pustili do hraní naší strategie,“ říká Carl Toftlfelt, hlavní designér hry. Při oznámení nepadlo ani slovo o tom, že by se měl Song of Conquest dostat na další platformy. Zatím si tedy budeme muset vystačit s PC verzí.