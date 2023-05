Chystá se český překlad pro historickou strategii Knights of Honor II: Sovereign

Oficiální české titulky u her stále vídáme jen zřídkakdy. Celou řadu her ale zvládají předkládat zapálení fanoušci, a to platí i pro strategii Knights of Honor II: Sovereign, která vyšla koncem minulého roku. Do finále překladu už nezbývá mnoho. Jak se můžete dočíst na webu Prekladyher.eu, momentálně je ze 70 % hotový.

Svým stylem se Knights of Honor II podobají velkolepým strategiím jako Europa Universalis nebo Crusader Kings. Jak sami autoři ale poznamenávají, oproti konkurenci je znatelně přístupnější i pro nováčky. Textů a různých tabulek, které vám pomohou se správou vašeho království, je tady stále celá řada, takže čeština určitě přijde vhod. Na její ukázku se můžete podívat ve videu od jejích tvůrců.

Překlad má na svědomí skupina kamarádů, kteří si při práci pomáhají umělou inteligencí. Nespoléhají se ale jen na strojové učení, takže čeština by měla být ve finále patřičně učesaná. Také nevylučují, že by se i v budoucnu pustili do dalších her. Jaké to ale budou, zatím nezmínili.