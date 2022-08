Chystá se další hra ze světa Pána prstenů. Tentokrát podle knižní předlohy

Společnost Weta Workshop, která pracovala na filmové trilogii Pána prstenů, společně s Private Division, což je vydavatelství spadající pod Take-Two, pracují na nové hře z Tolkienova univerza. "Jsme nadšeni z toho, že můžeme být partnery Weta Workshop při vydání hry v tak mimořádném a oceňovaném univerzu," uvádí v tiskové zprávě Michael Worosz, vedoucí Private Division.

Vedoucí studia Weta Workshop pak děkuje za možnost vytvořit hru ze Středozemě. Sám uvádí, že má být hodně odlišná od těch, které jsme si do této chvíle mohli zahrát. Zatím ale neznámé žánr, jméno ani datum vydání. Projekt je prý momentálně v rané fázi vývoje. Take Two ale s touto hrou počítá do fiskálního roku 2024, tedy někde mezi dubnem 2023 a koncem března 2024.

Měli jsme tady strategie, akční adventury a Pán prstenů se v minulosti podíval i do žánru MMORPG. Jestli má v tomhle případě jít o něco úplně jiného, stále je tady spousta žánru, ve kterých bychom si tento svět dokázali představit. Kromě toho je stále ve vývoji i Gollum, který zpracovává vlastní příběh. Ten byl nedávno odložen kvůli negativním ohlasům hráčů. Doufáme, že projekt Weta Workshop na nás udělá lepší dojem, až nám ho vývojáři naplno představí.

Zdroj: TZ