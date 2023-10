Chystá se další rozšíření pro Age of Empires II. The Moutain Royals přidá dva nové národy

Uběhly více než dvě dekády od vydání původního Age of Empires II, ale Microsoft stále do této legendy přidává nová rozšíření. Okolnosti okolo odhalení toho nejnovějšího s podtitulem The Mountain Royals jsou přinejmenším zvláštní. Oficiální oznámení byste zatím hledali marně. Předčasně se ale objevilo přímo na Microsoft Store a na některých jeho jazykových mutacích ho stále najdete. Prodávat se bude za 15$, tedy nějakých 350 Kč.

Mezi národy se přidává dvojice nováčků - Arméni a Gruzínci. Nejen jejich osudy blíže poznáte v trojici nových příběhových kampaní. Tamar's Ascension vypráví o první gruzínské královně Tamaře. Jakožto vnučka krále Davida IV., který byl známý jako budovatel či stavitel, má také velké plány se svým královstvím. Rychle ale zjistí, že vládnout tak velkou mocí není vůbec jednoduché.

V další kampani je ústřední postavou arménský princ Thoros II řečený Veliký. Země okolo Arménie nejsou nakloněné mírovým jednáním a události se ještě víc zvrtnou poté, co se vládnoucí rodina dostane do byzantského zajetí. Princ se mu ale vyhne a jako vůdce svého království se vydává do války proti Byzantincům, ale musí také počítat s tím, že má v cestě i turecké Seldžuky a Franky.

Poslední nový příběh se odehrává v Persii, kde sledujeme Ismaila a řád Safavidů. Má vize o velké říši islámského světa, ale v dosažení cíle má možná až moc překážek. Na další detaily si už budeme muset počkat na pořádné oznámení.

