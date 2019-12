Chystá se další Star Wars od Respawnu? Naznačují to inzeráty

Star Wars Jedi: Fallen Order se stalo za posledních několik let bezpochyby tou nejvydařenější hrou ze světa Star Wars a získalo si přízeň kritiků i fanoušků. Není tak divu, že se dost možná už nyní přemýšlí o druhém dílu hry, který by ještě rozvinul příběh naservírovaný v prvním dílu.

Vývojáři z Respawnu totiž už nyní hledají lidi do svého týmu, kteří by pracovali jako tvůrci postav, softwaru a level designeři spolu se Star Wars týmem vývojářského studia. Pokud tak studio nehledá lidi na vývoj DLC, které údajně Fallen Order nemá dostat, můžeme pevně věřit tomu, že by se už nyní mohl pomalu chystat druhý díl skvělé akční adventury, který by ještě posunul laťku nastavenou prvním dílem. Napovídá tomu i fakt, že Fallen Order se podle dosavadních informací prodával velmi solidně a rozhodně EA nezklamal. Dá se tak očekávat, že společnost toho bude chtít co nejvíce využít a poslat mezi lid další pokračování, dokud mají ještě Fallen Order v čerstvé paměti. Uvítali byste další singleplayerovou hru ze světa Star Wars?