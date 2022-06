Chystá se film s Duke Nukem. Postará se o něj tým seriálu Cobra Kai

Dobrá volba?

Duke Nukem ne a ne odejít do důchodu. Když už má chvíli klid na poli her, začíná se prošťouchávat do seriálů a filmů. Hollywood Reporter informuje, že se filmová práva na značku dostala pod Legendary Pictures a o filmovou adaptaci se mají starat Josh Heald, Jon Hurwitz a Hayden Schlossberg, kreativní tým za skvělým seriálem Cobra Kai od Netflixu.

Produkce se ujme Jean Julien Baronnet, který již spolupracoval např. s Michaelem Fassbenderem na filmovém Assassin's Creed. Talentů je tedy v týmu dost, otázkou je, co dokážou vytěžit z utuchající legendární značky. Uvidíme brzy.