Chystá se nové Life is Strange, příští týden se dozvíme více

Square Enix chystá konferenci, na které oznámí novinky ohledně svých her. Jedním z nejočekávanějších oznámení už teď s jistotou bude představení nového Life is Strange, ve kterém vývojáři z Dontnod Entertainment slibují zcela nového protagonistu a spolu s ním také unikátní dovednost.

Na konferenci Square Enix však rozhodně nepůjde o jedinou zásadní informaci. Dočkáme se také detailů z her Outriders, Marvel’s Avengers či chystaném mobilním Just Cause. Odhalí se nám také několik záběrů přímo z určitých her. Celá konference proběhne 18. března.

Life is Strange za sebou má zatím tři úspěšné série adventurně laděných her, které si získaly srdce hráčů především skvělými soundtracky a vydařeným vyprávěním příběhů s rozhodováním. Dočkáme se dalšího vydařeného dobrodružství?