Chystá se remake kultovního Alone in the Dark. Hra unikla ještě před oficiálním odhalením

Další remake na cestě?

Hororová série Alone in the Dark se nám podobně jako Silent Hill odmlčela na velmi dlouhou dobu. Fanouškům ale dost možná svítá na lepší časy, jelikož belgický obchodní řetězec Smartoys ven nechtěně pustil odkaz na položku se hrou pod taktovkou THQ Nordic, která vypadá na remake kultovního prvního dílu.

Spolu s box artem nechybí ani pár obrázků, které se ihned rozletěly po Twitteru. Podle dostupných informací by mělo jít o pořádný remake ve stylu RE:2, který bude oficiálně představen už dnes večer na akci THQ. Titul by měl spojovat hororové gotické prvky s Lovecraftovou atmosférou a příběh z pera tvůrce hororů SOMA a Amnesia taktéž vzbuzuje naděje. Počkejme si.