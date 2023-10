Chystá se rozšíření pro Lies of P. Po Pinocchiovi nejspíš dojde na další světově známou pohádku

Lies of P od korejského vydavatelství Neowiz nás v září velmi příjemně překvapilo. Je to jedno z nejlepších hardcore RPG, která se snaží konkurovat hrám studia FromSoftware. S Pinocchiem jsme si užili své, ale vypadá to, že se do tohoto temného světa inspirovaného dílem Carla Collodiho v budoucnu vrátíme. Mezi inzeráty na stránkách Neowizu se totiž objevila zmínka o tom, že se chystá DLC. Na X na to upozornil uživatel Okami Games.

Máme už také docela dobrou představu o tom, čeho by se rozšíření mohlo týkat. Pokud jste ale ještě Lies of P nehráli a nechcete si nic vyspoilerovat, tak určitě nepokračujte ve čtení. Vy ostatní můžete směle pokračovat.

Vypadá to, že Neowiz navštíví další velmi známý pohádkový svět. V Lies of P je jasný náznak toho, že bychom měli zavítat do země Oz. Stejně jako u Pinocchia bychom nečekali, že uvidíme Čaroděje ze země Oz od Lymana Franka Bauma v temné souls-like hře, ale jestli dopadne stejně dobře jako základní hra, rozhodně se na něj těšíme.

Zdroj: Reddit