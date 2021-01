Chystaná hra s Glumem v hlavní roli se odkládá na příští rok

Pokud nedočkavě vyhlížíte novou hru ze světa Pána prstenů - The Lord of the Rings: Gollum, máme pro vás špatnou zprávu. Vývojáři totiž potřebují více času na to, aby tvorbu hry dokázali úspěšně dokončit. Podle nových zpráv studia Deadlic nebude hra hotová dříve než v roce 2022. Čas navíc prý umožní vývojářům naplno využít potenciál a sílu nové generace konzolí.

Hra The Lord of the Rings: Gollum se má zaměřit na Gluma a jeho vnitřní rozkol. Slibuje především stealth hratelnost a nutnost činit rozhodnutí, která budou ovlivňovat to, jak se hra bude vyvíjet a zda nakonec bude dominantní stránkou Smeágol, nebo Glum. Na výlet do Středozemě se mohou těšit majitelé PC, Xboxu Series X/S a PS5.