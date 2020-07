Chystané MMO Amazonu se odkládá až na jaro příštího roku

Veleočekávaná masivní fantasy online hra od Amazonu, New World, se už dočkalo kvůli koronaviru jednoho odkladu na konec srpna letošního roku. Nyní to vypadá, že ani to nestačí a projekt se odsouvá na jaro 2021, kdy se také bude konat finální betatest.

Důvodem odkladu je prý snaha nabídnout hráčům co nejvíce, dodatečný čas tedy bude vyhrazen na přidávání nového obsahu a vychytávek, které nám mají zpříjemnit hraní.

"Jsem hrdý na to, co všechno tým dokázal udělat a připravit hru k vydání se všemi prvky, které jsme chtěli," řekl vedoucí projektu Rich Lawrence. "Také máme celou řadu prvků a funkcí, které chceme do hry přidat poté, co se vše dá do pohybu. Z mohutného feedbacku jsme zjistili, že se hráčům titul líbí a chtějí z něj vidět mnohem více. Rozhodli jsme se tedy, že odsuneme vydání a přidáme hned k prvotnímu zážitku mnohem více obsahu."

New World bude akční MMORPG zasazené do alternativního 17. století, které je pod nátlakem nadpřirozených sil. Tajemný fantasy svět bude zcela otevřený a prozkoumávat jej budete moci o samotě i s přáteli. Samozřejmostí jsou unikátní třídy s propracovaným postupem, sociální systém, customizace postav, PvE i PvP souboje. A chybět by neměly ani masivní konflikty proti nadpřirozeným invazím s více jak 100 hráči.