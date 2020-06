Chystané RPG ze světa Harryho Pottera se prý bude odehrávat po ději knih

O chystaném RPG Harryho Pottera se u nějakou dobu ve světě mluví především díky uniklým herním záběrům, které vzbudily obrovský zájem o tento připravovaný titul. Fanoušci tak netrpělivě čekají na jakýkoliv náznak informací o tom, jak přesně by mohla nová hra vypadat a co se v ní bude vlastně dít. Nyní je přinejmenším trochu poškádlil uživatel Redditu notexpectedbut, který o sobě tvrdí, že pracuje na propagačních materiálech s Warner Bros. Jak moc jsou ale jeho tvrzení pravdivá zůstává otázkou.

Název hry by podle notexpectedbut bude Hogwarts: A Dark Legacy. To by znamenalo, že se podíváme do Bradavic a budou nás zřejmě čekat temnější časy. Na Bradavice to ostatně docela vypadalo i v uniklém videu, ale poměrně podezřelý je například rating hry, který notexpectedbut uvádí. Tvrdí totiž, že hra bude zahrnovat romanci a násilí, které hru posune dost možná až na hranici titulu od osmnácti let.

Z hlediska časového zasazení by se hra prý měla odehrávat v době po ději knížek, takže se nesetkáte například s Voldemortem. Celkem by hra měla být rozdělená do čtyř rozsáhlých lokací a každá z nich nabídne vlastní NPC postavy. Tak jako v každém RPG se setkáme také se stromem dovedností a dalšími úpravami vaší postavy. Chybět nebude ani volba pohlaví. Na zakázaná kouzla ale z vaší strany prý nedojde.

Bojový systém má být založený na taktice a plynulosti. Zápasit budete s různými tvory ze světa Harry Pottera a výjimkou nebudou ani boje s konkurenčními kouzelníky. Váš rival se ovšem může v průběhu hry podle notexpectedbut vyvíjet a jeho role v průchodu hrou závisí na rozhodnutích, která učiníte. Chybět by údajně neměl ani famfrpál. Jestli jde jenom o snahu o upoutání pozornosti ze strany náhodného uživatele Redditu nebo opravdový únik informací bychom se mohli dozvědět už brzy. Již dříve se totiž mluvilo o tom, že by se Harry Potter s novým RPG mohl představit letos v létě.