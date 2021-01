Chystaný komiks God of War odhalí, co se stalo po třetím dílu

Fanoušci God of War se mohou těšit na objasnění toho, co se stalo mezi řeckou a severskou částí série. V novém komiksu totiž hra odhalí dění po skončení třetího dílu, kde Kratos přemohl Dia a pokusil se zabít i sebe. Právě tyto události doposud zůstávaly pro všechny nadšence největším otazníkem, na jehož odpověď marně čekali.

Série komiksů od Dark Horse má začít vycházet v březnu. Prvního dílu se dočkáme 10. března a ponese podtitul Fallen God. "Poté, co porazil Dia a překazil plány Athény, Kratos věří, že se konečně může oprostit od svých pout. Vyplouvá pryč, aby se distancoval od svého domova a svojí hanby. Zjišťuje však, že jeho zloba a vina ho následují. Kratos se tak utkává s jediným nepřítelem, kterého nedokázal porazit - se sebou samým. Ale boj proti sobě samému nelze vyhrát a vede pouze k šílenství," stojí v popisu k chystanému komiksu.

Ještě letos bychom se měli kromě komiksu dočkat také knihy God of War: Lore and Legends, která bude deníkem Atrea ze hry z roku 2018 a nabídne i rozšířený Bestiář. Na PS5 si také zřejmě zahrajeme nový díl God of War, který bude přímým pokračováním severské série. Zatím jsme ze sequelu však neviděli žádné záběry a zůstává tak otázkou, zda bude hra v letošním roce opravdu připravená k vydání.