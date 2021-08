Čína opět drasticky omezuje herní dobu u online her pro mladistvé

Čína patří celosvětově mezi země s nejagresivnější politikou co se omezování herní doby pro mladistvé týče a vypadá to, že nový zákon hodlá ještě více utáhnout opasek. Od roku 2019 je v Číně dodržován limit pro všechny hráče mladší 18 let. Ten stanovuje, že nesmí hrát online videohry více jak 90 minut denně a 3 hodiny o víkendu a svátcích.

Od 1. září však začínají platit nová pravidla, podle kterých si mohou mladiství zahrát online pouze jednu hodinu denně, od 20 do 21 hodin večer, a to pouze v pátek, o víkendu a o svátcích.

Všichni hráči jsou taká vázáni se registrovat online svým skutečným jménem a většina služeb od vydavatelů a herních společností jsou vázána právě na registraci v administraci verifikačního systému, který bojuje proti závislosti na videohrách. V systému se mimo jiné zaznamenává i frekvence a intenzita hry.

Podle zpravodajství mají nová omezení a pravidla bojovat s velmi rozšířenou závislostí a mimo jiné i nedostatkem sebekázně, kvůli které v Číně ročně umírají desítky mladistvých hráčů.