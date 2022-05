Čipová krize brzdí prodeje PS5, zato Switch se neohroženě dotahuje na PS4

Jak se prodávaly japonské konzole a hry během prvního čtvrtletí?

Oba japonští videoherní giganti dnes zveřejnili finanční výsledky na poslední čtvrtletí. Sony od ledna do konce března utržilo 665 miliard yenů (5,1 miliardy dolarů, 1% růst) a provozní zisk 87 miliard yenů (670 milionů dolarů, 275% růst).

Stagnující tržby, ale vysoký nárůst zisku má jednoznačné vysvětlení. Sony se nedaří prodávat konzole, ze kterých má vysoké příjmy, ale minimální marže, zato roste prodej softwaru a služeb. V uplynulém čtvrtletí firma prodala již jen 100 tisíc PlayStationů 4 a 2 miliony PlayStationů 5. Ještě loni to byl milion PS4 a 3,3 milionu PS5. Celkově má Sony na kontě již 117 milionů PS4 a 19,3 milionu PS5.

Minulá generace už je na konci životního cyklu, takže se větší čísla čekat ani nedají. Zato PS5 je za očekáváním a zatím se prodává hůře než PS4. Podle Sony to ale není kvůli nedostatku zájmu. Naopak, zájem převyšuje nabídku, firma však nestíhá vyrábět konzole, protože nejsou čipy.

Sony dále v uplynulém čtvrtletí prodalo 70,5 milionu her, z toho 14,5 milionu mají a svědomí vlastní studia. Již 71 % titulů se prodalo digitálně, jen 29 % titulů připadá na krabicové verze. Předplatitelů PlayStation Plus je momentálně 47,4 milionu.

Nintendo v posledním čtvrtletí utržilo 375,1 miliardy yenů (2,9 miliardy dolarů, 29% růst) a skončilo v provozním zisku 120 miliard yenů (920 milionů dolarů, 20% růst). Má vyšší marže než Sony zejména v hardwaru. Nintendo navíc tolik nebrzdí polovodičová krize, protože konzole Switch využívá starší výrobní proces a používá relativně malý čip.

Ale i s ohledem na to, že Switch je na trhu již pátým rokem, je překvapivé, že i v prvních třech měsících letošního roku se jej prodalo dalších 4,1 milionu. Z toho 1,81 milionu připadá na verzi s OLED displejem, 530 tisíc na Lite a 1,77 milionu pak na klasiku. Celkově už je Switch na 107 milionech a letos klidně může ohrozit PS4 (117 milionů) a Game Boy (119 milionů). Do více než 150milionových prodejů Nintenda DS a PS2 je ale ještě daleko. V prvním kvartálu Nintendo prodalo 55,8 milionu her, polovina připadá na krabicové verze, polovina na digitální.