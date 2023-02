Civilization 7 je oficiálně ve vývoji. Oznámení přišlo se změnou vedení ve studiu Firaxis

O pokračování strategické série Civilization se opět postará studio Firaxis. Vývoj nového dílu byl oznámen spolu s tím, že Heather Hazen, která dříve působila jako COO, se stává vedoucí celého studia. "Jsem nadšená z příležitosti moci pokračovat v odkazu tohoto studia," říká Hazen.

Zatím poslední díl Civilizace vyšel v roce 2016. Od té doby studio dávalo prostor jiným značkám jako XCOM a jejich posledním výtvorem jsou Marvel's Midnight Suns. I přes jejich dobré hodnocení se jim v prodejích moc nedařilo. Take Two ale věří, že se to v dlouhodobě zlepší. Hru stále čeká přidávání nového obsahu.

O samotném sedmém díle více nepadlo ani slovo, takže zatím těžko říct, kterým směrem se bude série posouvat a jak se oproti svým předchůdcům změní. Možná je ještě brzy, ale nedivili bychom se, kdyby se první detaily o Civilization 7 začaly objevovat během letošních letních akcí.

Zdroj: IGN