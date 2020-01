Civilization VI: na konzolích lze také budovat | Recenze

Co baví Přehledná hratelnost

Předělávka se vyhnula kurzorům

Obsah je srovnatelný s PC verzí Co vadí Mnoho nepromyšlených prvků v UI

Nedomyšlený design překrývá některé texty

Spousta nedomyšleností ovládání 7 /10 Hodnocení

Ačkoli jsem kovaný konzolista, strategie si zahraji radši na PC. Dle mého je to přehlednější, rychlejší, pohodlnější a to i v případě her jako Halo Wars. Na druhou stranu právě zmíněné Halo Wars, XCOM 2 nebo Age of Wonders: Planetfall jsou důkazy, že strategie se i na konzolích hrát dají.

Série Civilizace již na konzolích byla a Civilization Revolution rozhodně byla hratelnou strategií, ve výsledku však velmi zjednodušenou. Fanoušci té komplexní Civilizace mohli zůstat bezpečně u PC. S Civilization VI je to ale trochu jiné.

Stejné jako na PC, ale...

Nutno říct, že se jedná o tu samou hru, jako si můžete zahrát na PC, pro všechny detaily tedy skočte do naší PC recenze. Navíc jsou v ní obsažena všechna DLC. Liší se vlastně hratelností a uživatelským rozhraním. Vývojáři se naštěstí nevydali cestou kurzoru. Používáte tlačítka na otevírání různých menu a podobně. Hru jako takovou tedy hodnotit nebudeme, na to je předchozí recenze. Zaměříme se čistě na konzolovou verzi, v našem případě Xbox One.



Design by zasloužil úpravu. Nejednou jsou částečně zakryty popisy nebo nevíte, na co klikáte

Funguje to rámcově dobře a navíc se vás hra nesnaží trestat, pokud nějaké tlačítko spletete. X ukončí tah a A znamená provedení akce. Pokud si nejste jisti, jak otevřít menu diplomacie či mapu, metoda pokus omyl je účinná a nespustíte něco nechtěného. Hra je navíc jako celek provedena dost přehledně, abyste se v ní vyznali.

Ideálně by to měla být úplná předělávka, jak to konzole potřebuje. Místo toho je to funkční verze s velkým množství omezení.

Jinak fungující systém je však poskvrněn mnoha nedostatky. Často si nejste jisti, co vybíráte. Grafické provedení zde mělo být agresivnější. Typicky u pracovníků nevíte, jaký typ stavby vybíráte. Ještě horší je, že při sjíždění položek je často nějaká z nich zakrytá, ale při popojetí se pohnete až příliš. Možná to chtělo menší citlivost.

Zbytečné nedomyšlenosti

Problém hry je právě v tom, že Civilizace je komplexní a ačkoli vývojáři hratelnost dost překopali, ve většině věcech se tolik nevyznáte. Obzvlášť problematické mi přišlo, že když na věc najedete, ne vždy vám vyjede popis, co to vlastně je. No a vybírání vaší politiky je úplný horor.



Převést ovládání na ovladač se rámcově povedlo, ale je tu strašně moc nedomyšleností, které překáží

Ideálně by to měla být úplná předělávka, jak to konzole potřebuje. Místo toho je to funkční verze s velkým množství omezení. Často jsem si říkal, že bych radši odešel k PC. Mohu však říct, že pokud možnost počítače nemáte, hraje se hra i na Xboxu skvěle... jen prostě hůř.

Technických problémů jsem také moc nenašel. Hra trochu déle nabíhá, ale dá se to vydržet. Nahrávací časy jsou obecnou jistou doménou Civilizace. Na hru se moc pěkně kouká, ačkoli kamera mohla být lépe manipulovatelná.

Celkem očekávatelný výsledek. Civilization VI se na konzolích hraje dobře, ale má mnoho zbytečných nedomyšleností v uživatelském rozhraní. Oproti PC je verze pro konzole zkrátka dost těžkopádná.