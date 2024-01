Co chystá Xbox. Dobrodružný Indiana Jones, Avowed, Ara, Hellblade II a jedno překvapení

Na včerejším Developer Directu jsme dostali slušnou porci novinek o čtyřech očekávaných hrách od dvorních studií Xboxu. Akci navštívil se svojí novinkou také Square Enix. Dobrou zprávou je, že bychom si tohle vše měli zahrát letos.

Avowed - RPG ala Skyrim Ať už v dílně studia Obsidian Entertainment vzniká cokoliv, tak komunita netrpělivě čeká na každou novinku. Letos na podzim bychom si měli zahrát jejich fantasy RPG Avowed, ve kterém se podíváme do světa Living Lands známého ze série Pillars of Eternity. Během zhruba 10minutového povídání vývojářů jsme viděli slušnou porci nových záběrů, které ukazují tento barvitý svět a také akční souboje. Opět padla zmínka o tom, že se vydáváme na okraj tohoto světa, kde musíme rozkrýt záhadu o epidemii šířící se napříč ostrovem. Vedle toho se ale budeme zabývat i řadou vedlejších příběhů, které, jak předvádí ukázka, před hráče předhodí těžká rozhodnutí. Tady jsme měli případ bojovníka, který tvrdí, že neutekl z boje. Jeho spojenci ale tuto historku vyvrací. To, komu z nich uvěříte, změní výsledek questu a zároveň následky uvidíte i nadále. V tomhle případě se změní například dění v jejich domovské vesnici. Takové příběhy Obsidian dělat umí, to už nám ukázal několikrát. Vyprávění bude proložené akčními souboji, které v nejednu chvíli připomínají Skyrim. Hlavní protagonista v Avowed ale bude o něco flexibilnější. Rychle můžete přehazovat mezi několika připravenými sety výbavy. Bleskově tak můžete meč a štít vyměnit za kouzelnou hůlku nebo pistoli. Důležitou roli bude v Avowed hrát samotný svět, při jehož tvorbě si vývojáři brali inspiraci z různých reálných kultur. Výsledek z ukázek nevypadá vůbec špatně. Ještě jsme ale určitě neviděli všechno. Zalesněné krajiny prorostlé světélkujícími houbami nám každopádně budou bohatě stačit.

Ara: History Untold - Spojení několika strategických žánrů Velkolepých strategií existuje celá řada. Studio Oxide Games se snaží se svojí novinkou do tohoto žánru přinést trochu svěžího vánku. Do rukou se vám dostane celý národ pod vedením jednoho z vůdců, přičemž každý z nich má unikátní bonusy. Ať už si vyberete kohokoliv, není předem daná cesta k vítězství. Toho dosáhnete pomocí získávání bodů prestiže, který mi trochu připomněl Humankind. Každá hra vás vezme do procedurálně generovaného živoucího světa, který se bude měnit následky vašich rozhodnutí. Volby vůdců nebudou znamenat jen rozdíly ve statistikách, přímo se promítnou do prostředí světa. Pocit jeho reálnějšího fungování má podtrhnout také systém současných tahů, kdy se strany nestřídají, ale každé kolo hraje každá z nich. Bude tak potřeba více předvídat, co váš sok plánuje. Vedle toho, že budete rozšiřovat svoje území, řešit diplomacii a bojovat ve stylu strategií série Total War, hraje důležitou součástí také výroba. Předtím, než cokoliv uděláte, je potřeba mít dostatek nejen základních surovin. Podobně jako v real-time strategiích si musíte všechno naplánovat a odklikat ve výrobě zvlášť. Oxide Games mají s tímto žánrem bohaté zkušenosti, řada jeho členů má za sebou pátou Civilizaci. Jak moc bude Ara od konkurence rozdílná, bychom měli zjistit letos na podzim, kdy má vyjít na PC a XSX, přičemž na něm bude studio pracovat i v budoucnu. Rovnou bude k dispozici i v Game Pasu.

Senua's Saga: Hellblade II - Psychotické pokračování Pokračování příběhovky Hellblade je novinkou, kterou si zahrajeme jako první. Její datum vydání je 21. května. Zároveň Xbox potvrdil, že se bude prodávat s cenovkou 50$ a půjde čistě o digitální záležitost, takže krabičku v obchodech nenajdete. Samozřejmě ani Senua's Saga nebude chybět v Game Passu. Studio také uvádí, že herní doba bude podobná jako u jedničky, což znamená necelých 10 hodin. Senua se i v této kapitole bude snažit bojovat za svůj lid proti obrům a dalším stvůrám, mezi kterými se objeví i nová stvoření. Na své cestě ale narazí i na nové přátele, kteří jí s jejími strastmi pomohou. Jelikož je Senua dospělejší, už se tolik nebojí svých vizí a hlasů v hlavě. Její psychóza ale bude stále hrát důležitou roli. Aby se hráč co nejvíce přiblížil pocitu, jak se člověk s tímto problémem cítí, pracovali vývojáři s lidmi, kteří psychózou skutečně trpí. Ani milovníci dobrého audia nepřijdou zkrátka. Od prvního dílu se tato technologie zlepšila. Nyní bude zvuk kompletně prostorový a neplatí to jen pro Senuiny hlasy. I vizuál se samozřejmě od svého předchůdce posunul. Tvůrci využívají vylepšený motion capture, díky kterému by animace v každém souboji měly působit originálně.

Indiana Jones and the Great Circle MachineGames konečně odhalili svoji adaptaci příběhů dobrodruha Indiana Jonese. Není to ani zdaleka první hra, ve které se objeví, ale The Great Circle rozhodně vypadá nejlépe. Bádání po záhadném kruhu uvidíme z pohledu první osoby. Jednoho dne je z muzea, ve kterém Indy pracuje, odcizen zdánlivě bezvýznamný předmět. To ho přivede k bádání, proč by něco takového někdo kradl. Stopy vedou do Vatikánu, ale v průběhu hraní se podíváme do různých částí světa včetně Afriky či Himalájí. Nové dobrodružství se odehrává mezi filmy Dobyvatelé ztracené archy a Poslední křížová výprava v roce 1937. Indymu bude dělat společnost reportérka Gina, která má v odhalení této záhady zatím neobjasněný osobní zájem. Z ukázky jste si jistě všimli, že studio používá obličeje filmových herců. Harrison Ford ale tentokrát nebude Indyho hlasem. Na tomto postu ho vystřídá Troy Baker. Ohledně hratelnosti má The Great Circle kombinovat řešení hádanek, tichý postup a akci. Ve všech těchto částech vám přijde vhod Indyho ikonický bič. Můžete ho použít pro šplhání, dokáže také odvádět pozornost a samozřejmě najde uplatnění i při střetech s německými vojáky. Úrovněmi budete moci procházet podle vlastního uvážení. Tento styl výborně fungoval v Dishonored a my můžeme jen doufat, že se stejně dobře povede i tady. Vedle filmečků, které jsou zpracované ve stylu předlohy, budou atmosféru dotvářet také ikonické motivy skladeb. Jak to s novým příběhem Indiana Jonese dopadne, se dozvíme později v letošním roce, kdy má vyjít na PC a XSX, samozřejmě nebude chybět v Game Passu.