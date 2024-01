Co potřebujete vědět o Suicide Squad: Kill the Justice League. Komiksová novinka zatím působí velmi průměrně

Společnost Warner Bros chystá další hru s otevřeným světem z univerza DC, tentokrát s týmem čtyř známých padouchů. Pokud jste nedočkaví, co si pro nás autoři z Rocksteady nachystali, připravili jsme pro vás souhrn informací o chystané hře Suicide Squad: Kill the Justice League. A jak samotný název napovídá, můžeme si být jistí, že Superman s námi kamarádit nebude.

Budete mít za úkol srovnat účty se superhrdiny, kteří nejsou zas tak super, jak by se mohlo zdát na první pohled. A ano, dojde na zabíjení členů Ligy spravedlnosti, jak napovídá název. Po několika odkladech od prvního ohlášení v roce 2020 Suicide Squad vychází 2. února na Playstation 5, Xbox X/S a PC, vydání na starší konzole se neplánuje.

Od doby ohlášení vyšlo několik video ochutnávek, trailerů i řada záběrů ze hry z minulého roku. Autoři možná doufali ve vřelejší přijetí herním obecenstvem, jenže to, co se objevilo na dostupných záběrech, vypadalo jako prostá bezduchá střílečka. Pryč je temná atmosféra her s Batmanem, nyní se před námi rozprostírá barevné otevřené městské hřiště.

Od té doby se Rocksteady snaží všemožně vyvrátit obavy hráčů. Například v jednom z interview kreativní ředitel Sefton Hill vysvětluje, že Kill the Justice League je takový mix mezi jejich předchozími hrami z Arkhamu a akční střílečkou. Hill rovněž zmiňuje, že město Metropolis je pojato jako otevřený svět a všechny zbraňové systémy, které objevíte, resp. ukradnete půjde dále vylepšovat. Prostě klasický looter-shooter. K jednotlivým zbraním budou přiřazeny statistiky, speciální vlastnosti a úrovně.

Tato hra přímo vybízí ke hře v partě, ale můžete hrát bez obav sólo. Pokud hrajete sami, ostatní členové ve skupině budou ovládaní AI. Můžete si vybrat svého oblíbence nebo v průběhu hry přeskakovat mezi členy skupiny. V případě, že se váš kamarád rozhodne připojit do rozehrané hry, neměl by to být problém a může k vám naskočit bez zbytečného přerušování. Jak dobře to bude fungovat v praxi, teprve uvidíme.

Suicide Squad: Kill the Justice League je hra s live servisem, což samozřejmě znamená přísun nového obsahu, jako mise, nové postavy, ale bohužel zároveň i existenci placeného obsahu v podobě battle passu, údajně pouze za účelem kosmetických přídavků. Rocksteady rovněž potvrdili, že nový obsah do hry bude první rok kompletně zdarma. Zároveň také už víme, že bude možné hrát příběh Suicide Squad bez připojení k internetu. Tato funkce ale nebude součástí hry při vydání a přibyde až v některém z budoucích updatů.

Z příběhu není známo mnoho. Metropolis je napaden mimozemšťany, superpadouch Brainiac ovládl superhrdiny z Ligy spravedlnosti a pouze Task Force X, tedy Sebevražedný oddíl má dostupné prostředky vše vyřešit, většinou násilím. Má se jednat o volné pokračování původního příběhu o Batmanovi, avšak dějištěm už není Gotham, ale Metropolis.

No a na které hrdiny se můžeme hned po startu těšit? Možná, že historii těchto padoucho-hrdinů znáte, ale jen pro připomenutí, jedná se o kriminálníky, kteří přijmou jakoukoliv sebevražednou misi, aby si zkrátili trest. Pro jistotu jim jejich šéfové nainstalovali bombu přímo do hlavy, kdyby náhodou měli problém s disciplínou a rozkazy. Ze startu budou hratelní Harley Quinn, Deadshot, King Shark a Captain Boomerang.

Moje oblíbenkyně Harley bude plně využívat svého akrobatického potenciálu, alespoň tak se to jeví z dostupných video záznamů. Trošku mi připomíná svým volným pohybem mezi výškovými budovami Spidermana se zbraněmi. Tedy do chvíle, než vezme baseballovou pálku a palčivé záležitosti vyřídí více osobnějším přístupem. Dalším členem je Deashot. Jak naznačuje jeho jméno, jde o střelce na dálku. Nosí s sebou na zádech něco na způsob jetpacku, který ho rovněž dokáže vynést do vyšších míst.

Mou další oblíbenou figurou je hrubián King Shark, který řeší většinou potíží hezky ručně, ale pro případ nouze sebou tahá rotační kulomet. V Metropolis nikdy nevíte, kdy přijde vhod. Žralok rovněž dokáže svým mocným skokem dosáhnout na vyvýšená místa a pohybovat se určitým způsobem vzduchem.

Posledním do party je největší vtipálek Kapitán Boomerang, který preferuje klasické zbraně, ale se svým bumerangem dokáže divy. Aby nezůstával pozadu za svými parťáky, dostal do vínku schopnost teleportace.

Každý z jednotlivých členů je tak schopny se pohybovat dosti volně jak po zemi, tak vzduchem a z dostupných záběrů to na mě působí trochu zmatečně, hlavně v soubojích. Nicméně každý charakter se jeví unikátně a těším se, až si je vyzkouším v akci. Sefton Hill rovněž v jednom z rozhovorů řekl, že každý protagonista bude mít mnohem víc dovednosti k ovládnutí, než měl kdykoliv Batman ve svých hrách.

Souboje s obyčejnými soupeři nepůsobí nikterak zvlášť napínavě. Prostě další xtá invaze mimozemšťanů, kteří se na vás valí z každého koutu. Mnohem zajímavější obrat ve hře může nastat při soubojích se členy Ligy spravedlnosti, kteří se dostali pod kontrolu Brainiaca. Musím říct, že na příběh kolem Supermana se opravdu těším. Kromě něj se vám do cesty postaví Flash, Batman, Green Lantern a možná i Wonder Woman. Do budoucna můžeme očekávat další hrdiny z DC univerza. Zajímavosti je, že např. Tučňák z Batmanové ságy tady slouží jako zbraňový dodavatel pro naši jednotku.

Autoři nelení, a ještě před vydáním hry oznámili, že v prvním obsahovém DLC implementují do hry Jokera, který bude mít vlastní příběhovou linku a dostupný bude zdarma. Přidávání novinek bude pokračovat i v budoucnu. Už několik dní po internetu koluje řada úniků prozrazující nejen stěžejní momenty z příběhu, ale také právě plánovaný obsah. V jednom z přídavků se například máme opět podívat do starého známého Gothamu.

Svět DC je obrovský a Rocksteady mají bohaté zkušenosti s hrami kolem komiksových hrdinů. Není důvod se netěšit. Příběh a svérázný černý humor je to, na co se těším nejvíc. Soubojový systém, který jsem zatím jen viděl z dostupných materiálů moje nadšení trochu brzdí, takže uvidíme. Začátkem února se do hry pustím a v recenzi přineseme naše dojmy.

Obecný první dojem ze Suicide Squad se každopádně nedá popsat jinak, než jako tragédie. Netrpěliví hráči, kteří zaplatili 100$ za dražší edici hry, se do ní mohli pustit už od pondělka. Vývojáři ale velmi rychle museli vypnout servery kvůli bizarnímu bugu, kdy na hráče po prvním zapnutí vyskočila hláška, že hru kompletně dohrál a měl otevřený veškerý obsah. Situace se moc nezlepšila ani v úterý, kdy to bylo s fungováním serverů stále velmi vachrlaté. I kdyby tak nakonec Suicide Squad nebylo propadákem, jak se může zdát, tak kvůli těmto problémům si bude studio napravovat reputaci velmi těžko.