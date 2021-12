Co se událo na The Game Awards 2021? Vyhlášení her roku a hromada oznámení

I když má být každoroční předávání cen The Game Awards hlavně o ocenění těch nejlepších her za uplynulý rok, tak se z této akce stala událost, během které se oznamují velké projekty. Letošní ročník na tom nebyl jinak a během včerejší noci se ukázaly desítky trailerů. Než ale přejdeme k novinkám, tak se pojďme podívat, které hry si odnesly ocenění.

The Game Awards 2021 Hra roku: It Takes Two

Nejlepší vedení: Deathloop

Nejlepší příběh: Marvel's Guardians of the Galaxy

Nejlepší grafický design: Deathloop

Nejlepší hudba: Nier Replicant ver. 1.22474487139

Nejlepší audio design: Forza Horizon 5

Nejlepší herecký výkon: Maggie Robertson jako Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Games for Impact: Life is Strange: True Colors

Nejlepší dlouholetá podpora: Final Fantasy XIV Online

Nejlepší indie hra: Kena: Bridge of Spirits

Nejlepší mobilní hra: Genshin Impact

Nejlepší podpora komunity: Final Fantasy XIV Online

Inovace v přístupnosti: Forza Horizon 5

Nejlepší VR/AR: Resident Evil 4 VR

Nejlepší akční hra: Returnal

Nejlepší akce/adventura: Metroid Dread

Nejlepší RPG: Tales of Arise

Nejlepší bojovka: Guilty Gear Strive

Nejlepší rodinná hra: It Takes Two

Nejlepší simulátor/strategie: Age of Empires IV

Nejlepší sport/závody: Forza Horizon 5

Nejlepší multiplayer: It Takes Two

Nejlepší indie debut: Kena: Bridge of Spirits

Nejočekávanější hry: Elden Ring

Nejlepší esportová hra: League of Legends

Nejlepší esportový hráč: S1mple

Nejlepší esportový tým: Natus Vincere

Nejlepší esportový kouč: Kkona

Nejlepší esportová událost: League of Legends World Championship

Ještě před tím, než celá událost začala, to celé vykopla pre-show, během které se ukázalo hned několik trailerů. Mezi úplné novinky z nich patří například Homeworld 3 a The Expanse: A Telltale Series. Odhalení data vydání se pak konečně dočkala novinka od PlatinumGames - Babylon's Fall. Vyjde 3. března 2022. Velmi dobře vypadá i nová ukázka z Evil West od studia Flying Wild Hog a velmi příjemným překvapením je menší záležitost Have a Nice Death, ve které budete plnit roli smrťáka v akčním stylu.

Ty velké věci ale přišly až se začátkem hlavní části večera. Celé to vykoply první gameplay záběry z Hellblade II: Senua's Saga, které vypadají parádně. Nejeden hráč by si tento trailer bezpochyby spletl s předrenderovaným filmečkem. Bohužel jsme se ale ještě nedozvěděli přesné datum vydání. Pokračování Senuina příběhu by mělo dorazit v příštím roce. Následovalo oznámení trojice velkých novinek v čele s novou akční adventurou Star Wars Eclipse, kterou má na svědomí studio Quantic Dream a odehrává se v období High Republic. Hned na to přišlo na scénu studio Remedy s oznámením Alana Wakea 2, který se přesouvá do žánru survival hororu. Do třetice se přidal ještě krátký teaser na herní adaptaci Wonder Woman, kterou jistě dobře znají všichni fanoušci superhrdinských komiksů. Zatím to ale vypadá, že každou z těchto novinek uvidíme nejdříve v roce 2023, protože jejich vývoj je teprve v rané fázi.

Sony se připomnělo s jejich nejbližší exkluzivitou Horizon: Forbidden West, která nás čeká 18. února. Poté přišlo oznámení PC verze titulu, který doposud byl exkluzivní pro PlayStation. Jedná se o Final Fantasy VII Remake Intergrade. Na novou platformu se tedy dostane ve vylepšené verzi s novým obsahem a zahrát si ho budete moci už 16. prosince.

Svoji novinku přišel na Game Awards představit i Keičiro Tojama, který je známý díky Silent Hillu. Pokračování této kultovní série jsme se sice nedočkali, ale ukázal nám první trailer z jeho nového hororu Slitterhead. Následovalo představení survivalu Nightingale, který kombinuje fantasy svět a postavy ve viktoriánském stylu a nevypadá vůbec špatně. Jedná se hlavně o multiplayerovou záležitost, ve které se budete snažit společně s ostatními přežít ve zdejším světě.

Letos na Game Awards nechyběla česká stopa. S rychlým oznámením přišel Jaroslav Beck z Beat Games a oznámil nový balíček písniček pro Beat Saber. Čekají vás v něm skladby od Lady Gagy. Dalším rychlým trailerem se odbilo i oznámení přechodu PlayerUnknown's Battlegrounds na model free-to-play. Zdarma bude od 12. ledna.

Rozšíření Delicious Last Course pro výbornou skákačku Cuphead se už několikrát odložilo. S nádherně zpracovaným trailerem nám konečně vývojáři představili nové bosse a hlavně datum vydání, které připadá na 30. června příštího roku. Když už jsme u těch rozšíření, jistě není od věci poznamenat, že nechyběl ani trailer na Destiny 2: The Witch Queen. Jeho vydání se chystá 22. února. A do třetice tady máme ještě rozšíření pro Warhammer Vermintide II s podtitulem Warrior Priest. Toho by se fanoušci měli dočkat během ledna.

Sonic si pro sebe uzmul delší část vysílání. Začalo to představením prvního traileru pro pokračování jeho filmové adaptace. Nás ale více zaujalo oznámení Sonic Frontiers. V traileru toho sice moc není, ale vypadá to, že Frontiers budou otevřenější a zpracování světa se přesune k realističtější stylizaci oproti nedávno vylepšenému Colors.

Wonder Woman už jsme zmiňovali, ale nebyla to jediná DC hra, kterou jsme v průběhu večera viděli. Suicide Squad: Kill the Justice League se konečně předvedlo v pořádných záběrech přímo z hraní. I když bychom místo kooperace od Rocksteady viděli raději čistě singleplayerový zážitek, tak by to nemuselo dopadnout špatně. Ani tady ale zatím neznáme přesné datum vydání. Oproti tomu Luminous Production v novém traileru jejich fantasy akce Forspoken konečně odhalili, kdy se na toto dobrodružství můžeme těšit. Dorazí na PC a PlayStation 5 24. května.

Po prvotní kritice a odkladu nové Saints Row přichází s trailerem, ve kterém konečně vypadá jako to správné pokračování, které si fanoušci od této šílené série slibovali. Stylem se oproti svým předchůdcům sice stále liší, ale očividně i v novém díle bude možné dělat pořádně bláznivé kousky. S krátkým připomenutím přišly i Tiny Tina's Wonderlands, které vycházejí 25. března. Mezi tím byla představena i Duna: Spice Wars. V herním světě je tato značka známá hlavně díky strategii z 90. let. I Spice Wars bude patřit do tohoto žánru.

Loni tvůrci Among Us na Game Awards odhalili novou mapu. Letos přišli rovnou s odhalením verze pro virtuální realitu. Na více detailů si ale ještě budeme muset počkat. To ale neplatí pro Steelrising od studia Spiders, které s novým trailerem odhalilo červnové vydání. Na jaře příštího roku pak dorazí další příběhovka od bývalých vývojářů studia Telltale Games. Star Trek: Resurgence nám ukáže, co následovalo po událostech Nové generace.

Pomalu se blížíme ke konci, během kterého už nedošlo k žádným oznámením novinek. I následující trailery ale rozhodně stály za to. A Plague Tale: Requiem vypadá v pohybu parádně. Datum vydání stále neznáme, ale měli bychom se ho dočkat v příštím roce. Oproti tomu Dying Light 2, které se připomnělo krásným filmečkem, nás čeká 4. února. Datum vydání potvrdil i velmi očekávaný Elden Ring společně s novým trailerem, který se zaměřuje na příběh zdejšího záhadného světa.

Na úplný závěr přišlo odhalení již avizovaného Matrixu Awakens, který představuje schopnosti nového Unreal Enginu. Ukázku si můžete projít na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X zdarma. Je to ale opravdu jen tech demo, takže od něj neočekávejte plnohodnotný zážitek.