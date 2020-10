Co si zahrajete na PlayStationu 5 v den vydání? Máme kompletní přehled

Při vydání PlayStationu 4 to vypadalo tak, že Sony vydalo seznam všech titulů, které budou hratelné hned v den, co konzole přijde na trh. Tentokrát se ale mezi klasické launch tituly kromě zpětné kompatibility navíc míchají vylepšené verze starších her, které využijí vyššího výkonu a nových funkcí nadcházející generace. A aby toho nebylo málo, pro předplatitele PS Plus je dostupná kolekce zahrnují téměř dvacítku výborných titulů z PS4. My se každopádně zaměříme převážně na žhavé novinky. Exkluzivity přicházejí na řadu jako první, ale nedivte se, pokud v našem souhrnu uvidíte i tituly, které nevychází přímo v den vydání PlayStationu 5. Celé to lehce komplikuje také fakt, že u nás hry vychází až 19. listopadu na rozdíl od Ameriky a dalších trhů, kde se do hraní budou moci pustit už 12. listopadu. Tady nicméně najdete vše, co si budete moci zahrát v den evropského vydání. Demon’s Souls Ještě před tím, než studio FromSoftware uchvátilo hráče svojí sérií hardcore RPG Dark Souls, vytvořili několik dalších titulů. Předchůdcem Dark Souls jsou právě Demon’s Souls, kterým se nedostalo takové pozornosti proto, že studio ještě nemělo takové jméno a byly dostupné exkluzivně na PlayStationu 3. Tato legenda se nyní vrací v kompletně předělané verzi. Za remakem Demon’s Souls pro PlayStation 5 stojí Bluepoint Studios. S tímto jménem jste se mohli setkat už u několika předělávek z minulých let. Mezi ty nejpovedenější patří Shadow of the Colossus a kolekce prvních tří dílů Uncharted. Věříme tedy, že jsou Demon’s Souls v dobrých rukách. Oznámena Deluxe edice Demon’s Souls i bonus za předobjednávku Z doposud zveřejněných záběrů to vypadá, že se vývojáři drželi původní verze, jak jen mohli. Při porovnání konkrétních lokací poznáte, že se příběh odehrává stále ve stejném prostředí, ale graficky je remake naprosto někde jinde. To se týká nejen modelů postav, ale i jejich animací. Pokud vás při sledování posledního Future of Gaming zarazilo, že ukázka běžela ve 30 FPS, tak je to proto, že samotné vysílání ve více snímcích nebylo k dispozici. Ze samotného traileru už je ale poznat, že 60 FPS nebude problém. Při hraní si pak budete moci vybrat ze dvou módů podle toho, jestli preferujete 4K rozlišení nebo jestli si počet snímků za sekundu chcete ještě o něco navýšit. Příběh je stejně jako v dalších soulsovkách řádně potemnělý. Poté, co král Allant probudil démona jménem The Old One, celou krajinu zahalila mlha plná přízraků a nočních můr, které baží po lidských duších. Vy, jakožto bojovník snažící se zbavit Boletarii tohoto prokletí, se musíte vypořádat se silnými nepřáteli, abyste získali titul zabijáka démonů.

The Spider-Man: Miles Morales Bylo příjemným překvapením, když se Spider-Man ve spojitosti s PlayStationem 5 ukázal tak brzy. Panovala kolem něj ale spousta nejasností. Teď už snad víme vše potřebné, abychom to mohli dát dohromady. Ještě, než se dostaneme k Milesovi, tak připomeneme, že součástí Ultimate edice této hry na PS5 bude i vylepšená verze původního Spider-Mana z PS4 včetně všech DLC. Dalo by se říct, že Spider-Man: Miles Morales je samostatný datadisk pro původního Spider-Mana. Hodí se tedy srovnání s Uncharted: Lost Legacy, které fungovalo téměř stejně jako čtvrtý díl, jen bylo o něco kratší. Ani od Milese Moralese se tedy nedají očekávat žádné masivní pokroky. Na druhou stranu, už jen díky výkonnějšímu hardwaru se můžete těšit na vyšší rozlišení a větší počet snímků za vteřinu. Spider-Man: Miles Morales slibuje na PS5 4K rozlišení při 60 snímcích Vzhledem k tomu, že schopnosti Milese a Petera Parkera se liší, i když jsou oba Spider-Mani, budete v soubojích mít nové možnosti a nepochybujeme, že novinky bude možné ještě vylepšovat. Spider-Man v černo-červeném obleku si například umí pohrávat s elektřinou a v jeho repertoáru nechybí ani dočasná neviditelnost. Roli hlavního záporáka si v této části příběhu stříhne Thinkerer, který je jednou z méně známých postav ze Spider-Manových komiksů. Můžete ho nicméně znát z filmu Spider-Man: Homecoming, kde hrál roli Vulturova mechanika.

Astro’s Playroom Stejně jako v případě PlayStationu 4 nás i na nové generaci konzole od Sony čeká ukázková hra s malými robůtky. Tentokrát to ale nebude jen malá hříčka, která vás zabaví maximálně na pár minut. Astro’s Playroom má být plnohodnotná skákačka, která vydrží na 4 až 5 hodin, a navíc představí novinky, které s PlayStationem 5 přicházejí. Astro’s Playroom se bude převážně soustředit na nové vlastnosti ovladače. Těmi hlavními prvky jsou adaptivní spouště a haptická odezva. Haptika by vám například měla zajistit rozdílné pocity podle toho, po jakém povrchu se zrovna pohybujete. Spouště pak dají vývojářům nové možností například při střelbě z luku, jízdě a dalších situacích. Fantazii se meze nekladou. Astro’s Playroom bude předinstalované na všech konzolích PS5 Pracuje na něm tým ASOBI, který má na svědomí i ukázku z původní generace a také Astro Bot Rescue Mission pro PlayStation VR, na kterou bude Astro’s Playroom v rámci příběhu navazovat. Celkově se s Astrem podíváte do čtyř rozdílných světů, přičemž každý z nich se bude soustředit na odlišný prvek ovladače DualSense. Astro’s Playroom si bude moci zahrát úplně každý majitel PlayStationu 5. Tato hra totiž bude předinstalovaná na každé konzoli. Hned po rozbalení a připojení konzole tedy nemusíte nic stahovat a rovnou se můžete vydat za Astrem.

Destruction Allstars Mezi ostatními launch tituly pro PlayStation 5 Desctuction AllStars docela zapadají a my se tomu upřímně ani nedivíme. Na první ani druhý pohled se totiž nejedná o něco, co by působilo jako lákadlo nové generace konzolí. Někomu by ale přeci jen arkádové derby mohly přijít vhod. Jak jistě ze záběrů pochopíte, tak je to celé o závodění. Ve finále ale nezáleží nejvíce na tom, jestli dorazíte do cíle první. Stačí během závodu na trati způsobit co největší chaos. O to se postarají schopnosti vozů, kterých bude hra obsahovat celkem 28. Do toho ještě musíte brát v potaz 16 různých jezdců, přičemž každý z nich má různé speciální schopnosti. Abyste je mohli využít, musíte si je nejdřív nabít způsobeným chaosem. I když v Destruction AllStars najdete spoustu soutěží a událostí pro jednoho hráče, tak se nezapomíná ani na multiplayer. Do jednoho závodu se zapojí až 16 hráčů, přičemž můžete soutěžit s ostatními v klasických závodech nebo se pustit do rankedů, kde máte možnost dostat se až na vrchol světového žebříčku. Nebudou pak chybět ani speciální události.

Sackboy: A Big Adventure Se Sackboyem jsme se setkali v posledních generacích hned několikrát. Byl to totiž hlavní představitel série LittleBigPlanet od studio Media Molecule. Mimo jiné dokázala například to, že i na konzolích může existovat moderská komunita s plnou podporou vývojářů. To byl konkrétně případ druhého dílu. Nyní se Sackboy vydává na velké dobrodružství a spolu s ním lehce mění i žánr. I když série LittleBigPlanet měla trojrozměrné prostředí, postavy se v něm pohybovaly pouze ve 2D. Sackboy: A Big Adventure se posouvá směrem ke kompletně 3D skákačkám. Měl by tedy bezesporu zajímat fanoušky titulů jako je Crash Bandicoot nebo Spyro the Dragon. Jen aby Sackboyovi tato změna prospěla. Už tady totiž byly případy, kdy se přesun do plně 3D nevydařil. Třeba takový Trine se po třetím díle vrátil ke klasickému 2,5D střihu. Nemusí to být případ nového Sackboye. Přeci jen ho tvoří i jiné studio než první dva díly série LittleBigPlanet. Konkrétně ho mají na svědomí vývojáři ze Sumo Digital, kteří za sebou mají například pár dílů série F1 a další závodní tituly. Nebude to jen o zběsilém poskakování. Sackboyovo dobrodružství doprovází příběh, ve kterém byli jeho přátelé uneseni Vexem, což je příšera zrozená z chaosu a strachu. Jeho cílem je přetvořit zdejší nevinný svět na živoucí noční můru. To Sackboy nemůže nechat jen tak a s vaší pomocí se mu snad podaří zachránit situaci.

Call of Duty: Black Ops – Cold War Po návratu Modern Warfare z minulého roku se opět podíváme k další úspěšné podsérii Call of Duty. Již podle názvu je vám jistě jasné, že nové Black Ops se budou točit okolo událostí studené války. V příběhové kampani se podíváme na začátek 80. let minulého století do lokací jako je Berlín, Vietnam nebo Turecko. Úkolem jednotky hlavního hrdiny je vypořádat se s Perseem, což je tajemný agent, který se objevil u většiny velkých událostí minulých let a stále se ho nikomu nepodařilo vypátrat. Po dlouhé době ale opět začíná být aktivní, takže je ta pravá chvíle jít do akce. Call of Duty: Black Ops Cold War ukazuje akční kampaň se zombíky Mimo kampaně samozřejmě nechybí multiplayer s klasickými módy. Novinkou je režim Fireteam, do kterého se zapojí až 40 hráčů. Způsob vylepšování vybavení a tříd by pak měl fungovat na velmi podobném principu, jako tomu bylo v loňském Modern Warfare. Postup z klasické hry pro více hráčů bude propojený s battle royalem CoD: Warzone, který Activision nehodlá jen tak odstřihnout, jako to udělali u Blackoutu. V letošním ročníku zase jednou najdete i kooperační kampaň plnou zombíků. Stejně jako Warzone bude i zombie mód provázaný s multiplayerem, takže se vám do něj přenese vaše vybavení a postup. Tentokrát také nebudete hrát za předem dané postavy. Vybrat si můžete z operátorů z multiplayeru. Nová příběhová linka Dark Aether pak rozvíjí tu předchozí, která vyvrcholila v Black Ops 4.

Assassin’s Creed Valhalla Po menší pauze před Origins se série Assassin’s Creed znatelně proměnila. Proto jsme očekávali, že se stane něco podobného s novým dílem, když si Ubisoft dal opět roční pauzu. To se bohužel nestalo, a tak tady máme do třetice více téhož. Nicméně pozitivum je, že se zase podíváme do neokoukaného historického období, kterým je tentokrát vikingské dobývání Anglie. Travnaté louky a kopce anglické krajiny vypadají velmi dobře, ale budete se moci podívat i do vikingské domoviny, tedy do Norska. Není to tak, že to bude lokace, kterou po úvodu už neuvidíte. Podle všeho bychom se sem měli vracet častěji. Vaše útočiště nicméně bude v Anglii, kde si budete rozšiřovat a vylepšovat svoji osadu. Assassin’s Creed Valhalla bude obohacen o X-Ray údery během soubojů Hlavním hrdinou příběhu je tentokrát viking Eivor. Nebo hlavní hrdinkou, pokud chcete. Ubisoft nechává výběr pohlaví tentokrát na vás. Na rozdíl od Odyssey ve Valhalle tu verzi hlavního hrdiny, kterou si nevyberete, už neuvidíte. Dějová linka vypráví o tom, jak vikingové osídlovali Anglii, a i když to byli zdatní bojovníci, nebyli takovými hrdlořezy, jak se o nich často říká. Jakou roli tady budou hrát úlomky ráje, první rasa nebo sekvence ze současnosti, zatím není jasné. Jelikož jim ale Ubisoft nedával prostor v předchozích dílech skoro vůbec, neočekáváme ve Valhalle výraznou změnu. Po stránce hratelnosti se toho mnoho nemění. Vývojáři se stále drží stylu Origins, tedy většího příklonu k RPG žánru, přičemž hodně záleží na levelu a výbavě Eivora. Slíbili ale, že ve Valhalle už nebudete muset trávit tolik času grindováním, abyste dosáhli požadovaného levelu. V soubojích pak budou hlavní odlišností Eivorovi nové schopnosti, díky kterým se bude moci vypořádat i se silnějšími nepřáteli.

Watch Dogs: Legion Pokračování hackerské série Ubisoftu nás vezme do futuristického Londýna, kde to je se svobodou docela na hraně. I když zdejší organizace, která má na starosti dodržování pravidel, tvrdí, že se obyvatele jen snaží držet v bezpečí, tak od ní přichází jeden zákaz za druhým a pomalu v Londýně startuje diktatura. Vy jakožto správný člen DeadSecu to samozřejmě nemůžete dopustit. Zatímco předchozí dva díly měly jasně určeného hlavního představitele, v Legionu to je udělané jinak. Do DeadSecu můžete naverbovat jakéhokoliv obyvatele Londýna a následně za něj hrát. V partě tak můžete mít od teenagerů, přes stavaře a úředníky až po důchodce. Každý by pak měl mít podle své profese i specifické schopnosti a osobnost. Pokud budete hrát na těžší obtížnost, tak si musíte dávat pozor, aby se některému z členů něco nestalo. V takovém případě totiž smrt znamená jeho úplný konec a musíte se pustit do verbování náhradníka. Watch Dogs: Legion má nový příběhový trailer, známe i dodatečný obsah Nabídka hratelných postav je tedy hodně široká, příběhová linka by ale měla být přímočařejší. Vaším cílem je co nejvíce škodit organizaci, která má Londýn momentálně pod kontrolou a pokud možno ho z jejich spárů dostat úplně. Watch Dogs Legion jsou dalším titulem, který Ubisoft bude podporovat ještě dlouho po jeho vydání. Hra ještě ani nevyšla a už nám stihl oznámit, že v prvním příběhovém rozšíření uvidíme Aidena Pierce, představitele prvního dílu.

Godfall Looter-shooter her v posledních letech vyšlo hodně, ale jen málokteré se podařilo uspět a přežít první rok života. Mezi ty nejlepší se řadí druhé Destiny, ke kterému se ještě dostaneme, Warframe a The Division. Spolu s novou generací se o vstup do tohoto žánru pokusí také Gearbox s Godfallem. Na rozdíl od výše zmíněných titulů se v Godfallu používají zbraně na blízko. Vaše postavy tedy budou třímat meče, kopí, či obří kladiva. Styl boje si budete v průběhu hraní moci upravovat dle svého díky rozmanitým zbraním a schopnostem postav. Od soubojů nicméně neočekávejte lité bitvy jako v souls-like hrách. V tomhle ohledu bude Godfall větší arkádou. Tak to alespoň vypadá z dosavadních záběrů. Godfall se v novém traileru soustředí na frenetický boj a akci I když se na pozadí bude odehrávat příběh, tak Godfall stejně bude hlavně o sbírání vybavení, surovin a dalších věcí, které posílí vaši postavu a budete se tak moci postavit zase o něco silnějším protivníkům. Abyste získali set legendárního vybavení, tak nějakou chvíli u hraní budete muset strávit. Kdyby vás mlácení potvor už nudilo a chtěli byste zpestření, můžete se do boje pustit v kooperaci až pro 3 hráče. Vypadá to také, že Godfall vývojáři hodlají podporovat ještě dlouho po vydání. Součástí dražších edicí hry je totiž i přístup k první expanzi, která by měla vyjít v příštím roce.

DiRT 5 Když nepočítáme Destruction Allstars, tak Dirt 5 bude nejspíš jedinou vážnější závodní hrou, která na PS 5 bude dostupná během prvních týdnů. Codemasters slavili úspěch spíše s Dirt Rally, což je odnož této série, ale s pátým dílem Dirtu očividně mají nemalé ambice, a to hlavně na nových konzolích. Stejně jako spousta dalších titulů, které teprve vyjdou, si ho budete moci zahrát i na čtvrtém PlayStationu. Dostupných tentokrát bude přes 70 tratí s dynamickým prostředím. Ve vozovém parku si pak budete moci vybírat z klasických rallye aut, trochu sportovnějších typů nebo třeba bugin. To vše doprovází hlasy známých dabérů Troye Bakera a Nolana Northa, kteří vám budou pomáhat s navigací. Závody DiRT 5 v čerstvých záběrech ukazují výzvu Ice Breaker Na PlayStationu 5 pak kromě vylepšené grafiky Dirt 5 můžete hrát až ve 120 snímcích za vteřinu. Nesmí chybět ani využití nových vlastností ovladače, tedy haptické odezvy a adaptivních spouští. Kromě toho platí také to, že pokud si pořídíte verzi pro PlayStation 4, dostanete k tomu zdarma i verzi pro novou generaci. Mimo klasický multiplayer se vrací také hraní na rozdělené obrazovce, a to až pro 4 hráče. V tomto režimu můžete bez problému odehrát celou karieru. Pokud z lokálního multiplayeru přejdete na online, tak se do závodění bude moci pustit až 12 hráčů najednou.

Destiny 2: Beyond Light Destiny snad nemusíme detailně představovat. Přeci jen už je tady s námi od roku 2017. Za tu dobu se ale v mnoha ohledech změnilo k nepoznání a spolu s vydáním jeho nového rozšíření se podívá i na další generaci. Proto určitě není od věci podívat se, co Beyond Light do zdejšího vesmíru přinese nového. Kromě nových podtříd a elementu je tím hlavním lákadlem dosud neprozkoumaná oblast. Podíváme se na Europu, promrzlý měsíc Jupitera. Původně jsme se na něj měli vydat už v prvním díle, ale plány studia Bungie se v průběhu vývoje razantně měnily. S novým prostředím přichází i nová hrozba. Eramis si na Europě spolu s jejími poskoky vybudovala říši. Destiny 2: Beyond Light v novém traileru ukazuje exotické zbraně a brnění Výše zmíněným novým elementem je stáze. Zbraně s jeho vlastnostmi budou fungovat na principu zpomalování a vracení času. Využijete ho sami a stejně tak nebude chybět ani v repertoáru některých druhů nepřátel. Oproti minulé generaci poběží Destiny 2 na PS5 až ve 4k při 60 snímcích za vteřinu. Vývojáři nechtějí tříštit komunitu, takže mezi generacemi bude fungovat cross-play. Pokud pak už Destiny 2 a jeho přídavky vlastníte, dostanete verze pro PlayStation 5 zdarma podobně jako u spousty dalších titulů.

Zpětná kompatibilita Sony minulý týden konečně objasnilo, jak to bude fungovat na PlayStationu 5 se zpětnou kompatibilitou a v tomto ohledu si alespoň zatím nemáme na co stěžovat. Když při představení konzole bylo zmíněno, že ne všechny hry z PS4 budou na nové generaci fungovat, docela jsme se báli, aby tam nechyběl nějaký zásadní titul. To se nicméně nestane a takových her, které nebude nová konzole podporovat, bude celkem 10, přičemž ta nejznámější z nich je Hitman Go. Jejich kompletní seznam najdete na oficiálních stránkách PlayStationu. Sony ukázalo bližší pohled na konzoli PlayStation 5 a její vnitřnosti Tohle se ale může ještě změnit. Vývojáři mají možnost svoje hry upravit tak, aby se na PS5 daly bez problémů hrát a někteří z nich na tom prý už pracují. Nakonec tedy PS5 může mít 100% zpětnou kompatibilitu s předchozí generací. Fungovat to pak celé bude následovně. Na konzoli bez mechaniky si pochopitelně zahrajete pouze digitální verze PS4 her. Vaše knihovna se na PS5 automaticky převede. To zahrnuje jak zakoupené hry, tak knihovnu titulů z předplatného PlayStation Plus, které jste si na ní za poslední roky mohli aktivovat. Stejně tak to bude i s převedením uložených pozic a dalších dat. To můžete provést skrz cloud, wi-fi nebo konzole propojíte LAN kabelem. Playstation 5 je velmi tichá konzole, pochvalují si hráči po ozkoušení U verze s mechanikou pak budete moci využít i fyzické kopie. Jednoduše vložíte disk, nainstaluje se hra, stáhne se aktualizace, pokud je potřeba, a můžete se pustit do hraní. K tomu můžete využít i své starší příslušenství jako ovladače Dualshock 4 a kompatibilní bude i headset PlayStation VR. Hry z PlayStationu 4 budou těžit i z vyššího výkonu nové generace. Mimo to, že se budou rychleji načítat, to může znamenat vyšší počet FPS nebo větší plynulost.

Vylepšené verze starších her Zpětná kompatibilita nebude ten jediný způsob, díky kterému si budete na novém PlayStationu zahrát starší tituly. Spousta z nich dostane vylepšení, která využijí výkon nové generace ve větším rozsahu. V tomto ohledu je to ale docela chaos. Některá vylepšení jsou totiž pro majitele původních verzí zdarma, zatímco jiná si musíte znovu zaplatit. Původní verze z PS4 by ale i tak měly být hratelné na PS5 v rámci klasické zpětné kompatibility. To je případ například Devil May Cry V Special Edition, která digitálně bude dostupná hned v den vydání konzole. Majitelé původní verze si ji ale budou muset pořídit znovu, pokud chtějí mít přístup k novému DLC a grafickým vylepšením. S hraním původní verze na PS5 by ale neměl být problém. Střílečka Outriders vyjde v únoru, přinese cross-play a upgrade na next-gen Je ale spousta studií, které rozdávají majitelům PS4 verzí ty vylepšené zdarma. Do toho spadají například Assassin’s Creed Valhalla, Marvel’s Avengers, Borderlands 3 a postupně budou přibývat další. Mezi ty očekávané patří třetí Zaklínač spolu se Cyberpunkem 2077 a vypadá to, že tento trend ještě nějakou chvíli bude pokračovat. Avengers dorazí i na novou generaci. Upgrade z PS4 a Xbox One bude zdarma Informace ohledně toho, která hra má a která nemá vylepšení zdarma bohužel PlayStation nemá nikde vypsané na jednom místě. Musíte si to tedy sami dohledávat na stránkách vývojářů nebo na kartě hry v PlayStation Store. Detailní postup pro získání vylepšené verze najdete opět na oficiálních stránkách PlayStationu. Dávejte především pozor, jakou verzi si pořizujete. Pokud budete mít konzoli bez mechaniky, tak nemáte možnost využít upgradu skrz fyzickou kopii.