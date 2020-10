Co si zahrajete na Xboxu Series S|X v den vydání? Máme kompletní přehled

Podobně jako jsme minulý týden zmiňovali u nového PlayStationu, ani na Xboxu to není s novinkami tak jednoduché, jako to bylo se současnou generací. O exkluzivitách se v tomto případě nedá mluvit vůbec. Co vyjde, je vždy dostupné i na PC a většina z našeho výběru bude dostupná i na Xboxu One.

Místo toho, aby Microsoft vsadil na žhavé novinky, to spíš vypadá, že chtějí hráčům nabídnou hlavně snadný přístup ke hrám ze starších generací. Tomu nejvíc napomáhá zpětná kompatibilita, díky které si budete moci na Series S|X zahrát podporované tituly ze všech předchozích generací. Hraje v tom ale roli ještě pár dalších faktorů. Za poslední roky se rozrostlo předplatné Xbox Game Pass s nabídkou čítající stovky her za pár set korun měsíčně.

U některých titulů vycházejících jak na Series S|X, tak na Xbox One, nechybí možnost pořízení kopie jen na jednu platformu a přístup ke hře máte na obou. Na Xboxu ji najdete pod názvem Smart Delivery. Stejně jako na PlayStationu to ale neplatí pro všechny mezigenerační tituly a za vylepšené verze některých her si stejně budete muset znovu zaplatit. Teď už ale k samotnému souhrnu. A stejně jako u předchozího souhrnu připomínáme, že jsme do výběru zařadili i pár titulů, které nevychází ve stejný den jako Xbox Series S|X, ale stále se jedná o žhavé novinky.

Yakuza: Like a Dragon

Série Yakuza je tu s námi už dlouhá léta, i když se to na první pohled nemusí zdát. Její první díly u nás přeci jen byly těžko dostupné a oficiálně se k nám začaly dostávat až s poslední generací konzolí. Tyto městské akce od studia Ryu Ga Gotoku si ale pozornost rozhodně zaslouží, a to samé platí i pro sedmý díl, který číslovku vyměnil za podtitul Like a Dragon.

Pokud jste se někdy chtěli do Yakuzy pustit, ale odradil vás počet dílů, tak nyní je ideální šance s ní začít. Like a Dragon totiž startuje novou příběhovou linii s novým hlavním hrdinou Ičibanem Kasugou. Ten se dostane do vězení, i když sám nic nespáchal. Po jeho propuštění na svobodu to probíhá jinak, než si představoval. Místo obdivu svého klanu za to, že na sebe vzal vinu, si ho nikdo nepamatuje.

Tím novinky nekončí. Po velmi dlouhé době opouštíme čtvrť Kamuročo a přesouváme se do Jokohamy. Kompletně se mění i soubojový systém, který byl v minulých dílech velmi kritizovaný za stereotypičnost. V Like a Dragon budou souboje probíhat na tahy jako v klasických JRPG hrách. Moc nám k tomu zprvu neseděl, ale nakonec to nevypadá vůbec špatně.

Možná si říkáte, proč se tady objevuje nová Yakuza, když jsme v úvodu psali, že náš souhrn bude obsahovat jen žhavé novinky. Like a Dragon přeci už vyšlo na začátku letošního roku, no ne? To je sice pravda, ale to platí pouze pro japonský trh. My se se zbytkem světa dočkáme právě až v průběhu listopadu.