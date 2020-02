CoD: Modern Warfare nejspíše prozradilo datum spuštění battle royale

Call of Duty: Modern Warfare a jeho režim battle royale byl v posledních měsících horkým tématem na poli first person stříleček a nyní jsme se nejspíše konečně dočkali informace o tom, kdy se do hry nový režim přiřítí. Vývojáři z Treyarch si k prozrazení data ale vybrali opět specifický způsob, když na mapě Bazaar pouze umístili do hry malou mapku s datem 03/03. Nechávají nás tak stále tápat, ale pokud jsou naše odhady správné, budeme už 9. března pobíhat po rozlehlé mapě se spoustou dalších hráčů a soupeřit o titul posledního přeživšího.

On the new Bazaar map, there seems to be a blank map with the date 03/03 featured underneath. 🧐



Could this be a hint at the Call of Duty Warzone release date? 🤔 pic.twitter.com/eGt1k83pwX