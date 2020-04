CoD: Warzone odrazuje hráče od podvádění, podezřelí budou hrát spolu

Call of Duty: Warzone se v posledních týdnech potýkalo s obrovskými problémy s cheatery. Ti znechutili hru ostatním tak moc, že konzoloví fanoušci této střílečky vypínali hromadně crossplay. Ačkoliv Infinity Ward zabanovali dohromady přes sto tisíc účtů, jde zřejmě pouze o kapku v moři. Vzhledem k tomu, že je hra zdarma, jde navíc o poměrně děravou síť. Vývojáři ale přišli s novým způsobem, jak se budou snažit odradit lidi od podvádění. Prostě podezřelé postaví proti sobě. Nechť nejlepší aimbot vyhrává.

Panují ovšem obavy, že by tohoto systému mohli někteří zneužívat k posílání zkušených hráčů mezi podvodníky. Být ve hře tak dobrý, že vám lidi říkají, jaký jste cheater by v takovém případě snad poprvé nebylo úplně příjemné. Snad bude ale systém dostatečně propracovaný, aby k podobným chybám nedocházelo. Kromě tohoto originálního kroku se také budou mít hráči možnost přímo ve hře dozvědět o tom, zda byl jejich report podvodníka úspěšný. Brzy se vývojáři chystají přidat možnost reportu také k takzvané killcam a do sledování ostatních hráčů. Tento krok je odpovědí na poměrně komplikovaný systém reportů, se kterým byla hra spuštěná.