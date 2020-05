Studio Codemasters v těchto dnech finišuje další díl populární závodní série F1, ale rozhodně neusíná na vavřínech v jiných odvětvích. Jeden z externích týmů totiž podle všeho chystá zbrusu nový díl ze série DiRT. Trochu "jiný" díl.

Oznámení pramení z oficiálního Twitteru a bohužel zatím netušíme, co přesně "jiného" na projektu bude. Nepůjde totiž podle všeho o tradiční rallye závody. Že by spinoff, nebo zcela jiný žánr? Uvidíme již brzy.

Whilst one journey remains FLAT OUT, another journey is about to begin.



A letter to our incredible DiRT Rally 2.0 players: https://t.co/Lh49hfjnu9



Now, prepare for something… different. ⚡ pic.twitter.com/6Uavy84d9B