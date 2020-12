Codemasters nejspíše míří pod EA, nabízí více peněz než Take-Two

Ještě v listopadu jsme vás informovali o čerstvé akvizici závodního studia Codemasters, které jednalo s vydavatelským domem Take-Two a částka se pohybovala kolem 990 milionů dolarů. Vše vypadalo jako hotová věc, ale události nabraly nečekaný spád.

EA dnes oficiálně potvrdilo, že se na poslední chvíli rozhodl nasoukat do akvizice a nabídlo Codemasters částku 1,2 miliardy dolarů, což studio přijalo. Stejně jako v případě první akvizice by mělo k finalizaci dojít někdy v prvním čtvrtletí roku 2021. To ale nemění nic na faktu, že se studio Codemasters nakonec rozhodlo změnit válečný tábor.

Oficiálně: Take-Two kupuje veterány závodního žánru Codemasters

Dle oficiálního vyjádření Codemasters věří, že jejich projektům a hrám pomohou bohaté zkušenosti EA na poli online služeb a platforem, zatímco EA dostane pod svá křídla zkušené vývojáře závodního žánru. Take-Two každopádně může mít v kapse také odvetu a ještě vyšší nabídku, takže bude zajímavé sledovat, jak se bude situace v nejbližších týdnech vyvíjet.