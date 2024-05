Commandos: Origins lákají s ukázkou z hraní na beta test. Známé tváře se vrátí do období druhé světové války

Série Commandos se řadí mezi legendy žánru taktických her. Claymore Game Studios se ho letos pokusí vrátit na výsluní skrz prequel s podtitulem Origins. Po loňském oznámení jsme se nyní dočkali alespoň krátké ukázky toho, jak nový díl bude vypadat v pohybu. Součástí traileru je také připomínka letního uzavřeného beta testu. Máte se do něj šanci dostat pouze v případě, pokud jste si začátkem roku zažádali o přístup na stránkách vydavatele.

Na scénu se vrátí dobře známé postavy. Jack O'Hara a Thomas Hancock povedou tým speciálních jednotek skrz autentické lokace v dobách druhé světové války. V ukázce můžete vidět několik unikátních dovedností, které členové jednotky budou moci využít během svých akcí.

Tvůrci si mimo to pochvalují zpětnou vazbu, kterou obdrželi od hráčů z dřívějšího alfa testování. Chtějí ji do hry zapracovat co nejdřív, což platí i pro budoucí ohlasy z nadcházející bety. Zatím stále není jasné, kdy se do Commandos: Origins budeme moci pustit všichni, ale jelikož je beta naplánovaná na léto, lze vydání odhadovat na podzim. Tedy pokud nedojde k odkladům. Je ale jisté, že vedle PC budou dostupné také na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.