Control a Death Stranding vedou nominace na BAFTA Game Awards 2020

Příští měsíc se odehrávají BAFTA Game Awards 2020 a hráči se mají na co těšit. Hry mohou vyhrát celkem v 15 kategoriích, přičemž některé z nich byly i na loňském seznamu. Na výherních stupíncích budete moci vidět nejčastěji Control a Death Stranding. Objeví se ale také pecky jako Luigi's Mansion 3, The Outer Worlds či také loňská hra roku Sekiro: Shadows Die twice

Death Stranding společně s Control mohou vyhrát v celkem 11 kategoriích, do kterých byly nominovány. Budeme mít možnost se podívat, jak si povede nové Star Wars Jedi: Fallen Order, které bylo nominováno do kategorie "Nejlepší příběh". Dále také máme možnost vidět Sea of Thieves či Path of Exile.

Pokud byste si rádi prošli všechny kategorie a hry v nominacích, podívejte se na oficiální stránky.