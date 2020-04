Control je sci-fi prezentací grafických orgií v čele s DLSS a ray tracingem

Ray tracing se pomalu ale jistě stává nedílnou součástí moderního herního průmyslu. Stále více her jej začíná integrovat, a především to dělat správně, aby nešlo jen o marketingový tahák nebo něco, co vám ukousne lví podíl grafického výkonu bez zjevného výsledku.

Nvidia totiž za poslední dobu vydala celou řadu aktualizací a vylepšení, která lze vidět například ve hrách Battlefield 1, Minecraft RTX či Wolfenstein: Youngblood. Právě Control ale dokázal využitím ray tracingu a především technologie DLSS 2.0 vyloženě ohromit.

Nedílnou součástí toho je celkové pojetí grafiky hry. Remedy totiž využilo značně vylepšený Northlight Engine, který známe už ze hry Quantum Break, a náležitě jej vypiplalo. Control navíc používá extrémně realistické pojetí, pohrávající si s reálným světem a nic nedokáže posloužit k ukázce realistické grafiky lépe, než kancelářské prostředí moderní budovy. V tomto případě tedy s příchutí alternativní historie.

Pojďme se tedy do galerie pořádně podívat na využité technologie, kde si vše dopodrobna popíšeme. A pokud vás náhodou zaujala samotná hra, mrkněte na naši recenzi.