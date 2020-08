Control nabídne bezplatný next-gen upgrade, ale jen s Ultimate Edition

Před týdnem Remedy a 505 Games představili světu ultimátní edici akce Control, za kterou se skrývá základní hra s kompletním balením všech doposud vydaných DLC. Tou nejpodstatnější novinkou ale je, že majitelé této edice dostanou zdarma upgrade na PS5 a Xbox Series X, což je nepříjemnou podpásovkou pro všechny, kdo si hru poctivě pořídil a rozšiřoval od jejího vydání.

Vydavatel 505 Games se ve svém blogovém příspěvku celou situaci mermomocí pokoušel vysvětlit, ačkoliv jakékoli vysvětlení této situace je jen stěží uvěřitelné.

„Strávili jsme několik měsíců zkoumáním všech naších možností pro vydání ultimátní edice hry Control a žádné z rozhodnutí nebylo přijato lehce. Každá z cest, kterými jsme se mohli vydat vždy zablokovala nějaká forma překážky, pokaždé alespoň jedna skupina hráčů skončila bez možnosti upgradu. Chápeme, že to není to, co chcete slyšet," píše 505 Games.