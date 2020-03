Control poodhaluje první příběhové DLC s názvem The Foundation

Akční Control u nás v recenzi dopadlo jako jedna z nejlépe hodnocených her tohoto žánru. Titul brzy dostane své první rozšíření s názvem The Foundation, a to 26. března. Tedy, dostanou jej majitelé PS4. Ti, kteří mají verzi pro Xbox One a PC si ještě nějakou dobu počkají.

DLC nás zavede do jeskynní pod budovou Oldest House ve snaze najít vedoucí projektu Helen Marshall. Během samotného pátrání se máme dozvědět o jejím zmizení a možných plánech, stejně jako se postarat o to, aby astrální svět zcela nepohltil ten reálný. Dojde také na bezplatný update, který do hry přidá upgrade Shield Rush a řadu záplat a oprav.