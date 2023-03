Counter-Strike 2 je možná velmi blízko. K oznámení spolu s betaverzí má dojít už v březnu

Nvidia si po obřím úniku z roku 2021 připisuje další zářez. V jejich ovladačích se objevily zmínky o souborech cs2.exe a csgo2.exe. To stačilo k tomu, aby nastal boom ve světě hráčů FPS her. Podle informací od esportového insidera a komentátora Richarda Lewise jsou spekulace o novém Counter-Strike skutečností, i když možná trochu v jiné podobě, než si mnozí hráči myslí. Shoduje se ale s ostatními neoficiálními zdroji na tom, že oficiální oznámení může přijít velmi brzy spolu se spuštěním betaverze.

Už roky se spekuluje o implementaci enginu Source 2 do CS:GO a přesně o tom má být celý tento povyk. Nemělo by jít o separátní nový díl. Ani by to nedávalo smysl vzhledem k tomu, že Global Offensive neustále láme rekordy v počtu aktivních hráčů a daří se mu i na poli esportu. Pracování název verze na novém enginu má být právě Counter-Strike 2, což může být matoucí. Pokud jsou tyto informace pravdivé, tak je oznámení opravdu za rohem. Máme se dočkat ještě tento měsíc. Valve má v tajnosti už nyní zvát profesionální hráče, aby si novinku vyzkoušeli a podělili se o zpětnou vazbu.

Vývoj nové verze je podle informací anonymních zdrojů jednou z hlavních priorit Valve a dohlíží na ni tvůrci předchozích dílů této značky. Mimo jiné kvůli tomu byly některé problémy ze současného CS:GO posunuty na vedlejší kolej a jejich řešení bude rovnou zapracované do nové verze. „Prioritou je pustit to ven a pak dotáhnout do konce, opravit bugy a dostat to na takový level, jaký hráči od CS očekávají.“

Spolu s novým enginem by nová verze měla také podporovat 128 tickové servery. To v praxi znamená, že by se neměly dít situace, jako když vás někdo trefí a vy přitom už stojíte za rohem stěny. Obecně má být vylepšený matchmaking, který snad nahradí služby třetích stran jako je FaceIt. Všechny novinky ale nebude nová verze zahrnovat hned při vydání bety.

Důležitou otázkou pro mnoho hráčů jsou skiny. Co se s nimi stane? Některé mají hodnotu v rámci stovek euro, takže by určitě nebyl nikdo z vlastníků nadšený, pokud by se staly nepoužitelnými. Zatím je nejpravděpodobnější scénář takový, že CS:GO a verze na enginu Source 2 budou fungovat separátně a po určité době se spojí, podobně jako tomu bylo u Doty 2. Bylo by tak logické, že se skiny přenesou i do nové verze, ale to zatím potvrzené není. Teď už jen čekat, jestli se v průběhu března Valve opravdu s něčím vytasí.

Zdroj: Richard Lewis