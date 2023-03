Counter-Strike 2 vyjde v létě a bude zdarma. Valve ukázalo první videa a zahájilo omezené testování

Counter-Strike je s námi mnoho let, ale oznámení nového dílu nebylo vždy vnímáno komunitou kladně. To se ovšem netýká Counter-Strike 2, který přináší nové věci a postavil celou komunitu na nohy.

Po několikatýdenním lákání konečně Valve přišlo s oficiálním oznámením a nadělili nám hned video přepracovaných dýmovnic, nového tickratem neovlivněného pohybu a střelby, a dokonce i informací o uzavřeném testování nové verze hry. Jako první se nám pochlubili již zmiňovanou změnou dýmovnic, respektive kouře. Ten nyní už nebude statický, jak tomu bylo dříve, ale stane se dynamickým volumetrickým objektem reagujícím na světlo, výbuchy i střelbu. Jeho další nová a zajímavá vlastnost se týká vyplnění prostředí. Přizpůsobí se tvaru, do kterého jej vhodíte a z dostupného videa je jasně vidět, že nezáleží jak a kam, kouř jej jednoduše vyplní.

Ještě než přejdeme k detailům, tak Counter-Strike 2 už si někteří hráči mohou vyzkoušet. Valve rozjelo omezené testování, do kterého rozesílá pozvánky podle několika různých kritérií. Všechny detaily ohledně testování najdete na Steamu. Jestli se poštěstilo vám zjistíte tak, že v menu CS:GO by se vám měla objevit pozvánka. V testu je momentálně dostupný pouze Deathmatch na mapě Dust 2. Postupně do něj přibyde další obsah a spolu s tím bude Valve vychytávat chyby. Counter-Strike 2 by pak měl vyjít v průběhu léta a půjde o update zdarma pro hráče CS:GO. Po určité době tedy obě verze splynou dohromady.

Jako další nám byla představena změna ohledně tickrateu. Pokud nejste v obraze, tak tickrate je zjednodušeně odezva, s jakou server zpracovává informace k hráči. Pokud jste nyní zapnuli kompetitivní mód přímo ve hře, ocitli jste se na serveru, který měl 64 ticků. Toto se postupně stalo problémem pro mnoho hráčů, protože odezva nebyla jednoduše dostatečně vysoká. To dalo prostor třetím stranám jako například FACEIT, který dal hráčům možnost hrát na 128 tickových serverech a dopřát tak lepší zážitek z hraní. To ovšem již není problém nového Counter-Strikeu, který tickrate už nebere v potaz. Podle slov vývojářů se díky nové architektuře servery okamžitě dozvídají o novém pohybu, hozeném granátu, či vystřelené kulce.

Předělané mapy jsou dalším velkým tématem. Některé se dočkali pouze grafických úprav nasvícení, ale jiné jsou kompletně předělané díky možnostem Source 2 enginu. Jako ukázku kompletně předělané mapy jsme dostali Overpass. Tato mapa se ve hře drží už mnoho let a upřímně byla změněna jen minimálně. Ovšem pokud se na ní podíváte nyní na stránkách Counter-Striku, působí jako zcela nová a daleko hezčí mapa. Mezi další ukázané a vylepšené mapy patří například Dust 2, který prošel na rozdíl od Overpassu pouze změnou nasvícení a viditelnosti hráčů.

Změny se týkají také skinů, které tvoří velkou součást celé hry. Nemusíte mít strach, nic z vašeho inventáře nezmizí a automaticky se přenese do nové verze, kde dle slov vývojářů budou skiny vypadat o mnoho lépe. Výrazné je také přepracování zvuků, efektů prostředí, či vylepšené rozhraní, ale jestli je to dobrým nebo špatným směrem, to teprve budeme muset otestovat na vlastní kůži.

Po oficiálním oznámení se sociální sítě začaly hemžit slovy hráčů, kteří si hru mohli vyzkoušet ještě předtím, než byla oficiálně oznámena. Severoamerický streamer s přezdívkou fl0m se na streamu nechal slyšet, že spolu s dalšími byl přizván do sídla Valve na testování Counter-Strike 2. Věc, která u něj viditelně vzbudila největší radost byl fakt, že si v nové verzi hry viděl nohy. Mluvil, ale také o nových zvucích, které údajně působí lépe. Také se zmínil o pohybu postav, který působí svižněji. Velmi vychvaloval celý tým vývojářů, kteří se starali o zpětnou vazbu. Podělil se i o historku z testování, kdy po sdělení, že zvuky nejsou takové, jaké by měli být, informoval o skutečnosti konkrétně vývojářku, která je měla na starosti. Když se vrátil druhý den na další testovací hry, zjistil, že zvukový engin byl přes noc upravený, aby odpovídal požadavkům.

Pokud se vám nepoštěstilo s testováním a chtěli byste vidět Counter-Strike 2 v pohybu, můžete zamířit na Twitch, kde streameři už horlivě testují. A fanoušci očividně mají zájem. Včera večer kategorii CS:GO sledovalo více než 850 tisíc lidí.