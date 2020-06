Crash Bandicoot 4: It’s About Time oficiálně představen v prvním traileru

Crash Bandicoot se definitivně vrací. Oblíbený vačnatec se opět potká se svojí nemesis Dr. Neo Cortexem. Ten se poté, co ho Crash poslal zpět v čase rozhodl využít dlouhé roky k tomu, aby zosnoval svoji ďábelskou vendetu. Jak přesně to ale nakonec bude a zda se opravdu stane Cortex znovu hlavním záporákem (nebo poskokem hlavního záporáka) zůstává otázkou. Tentokrát totiž bude Cortex i hratelná postava a vývojáři slibují i nečekané spojence. Mohlo by tak dojít k překvapivému spojení sil Crashe a Cortexe.

Stěžejním prvkem zřejmě budou nové masky, které by měly podle prvních záběrů propůjčovat Crashovi unikátní dovednosti jako obrácení gravitace nebo zpomalení času. Opět vás budou prohánět třeba i dinosauři a dočkáme se také více hratelných postav. Kromě zmíněného Cortexe to bude přinejmenším Coco Bandicoot, půjde ale v podstatě pouze o skin podobně jako v případě N. Sane Trilogy. Z padouchů se potom vrátí kromě Cortexe třeba i N. Gin. Co se hratelnosti týče, na první pohled to vypadá, že ač s novými prvky, zůstane nový titul věrny původním hrám.

Už dřívější úniky informací prozradily, že se o Crashe Bandicoota s pořadovým číslem 4 postarají vývojáři z Toys for Bob, kteří stáli za úspěšnou předělávkou prvních tří dílů Spyra. Hra vyjde 2. října na PS4 a Xbox One.