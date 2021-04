Crash Bandicoot: On The Run! - klasická běhačka s VIP obsazením | Recenze

Co baví Vizuální ztvárnění

Na občasné hraní super

Crash jako takový

Snesitelná a neobtěžující reklama Co vadí Po čase stereotypní

Souboje s bossy

Systém lektvarů je zbytečný 7 /10 Hodnocení

Crash Bandicoot jako značka zkrátka táhne, a to ve všech věkových kategoriích. Tento mazaný a neposedný zrzek nachází oblibu nejen u mladšího publika, ale vlivem nostalgie také u staršího herního obecenstva. Ať už se jedná o hry, merchandise či cokoli jiného, jakmile je v tom namočený tenhle zrzavý rebel, je o humbuk postaráno. A nejinak tomu pochopitelně je i ve spojitosti s novou mobilní hrou Crash Bandicoot: On The Run!

Připravit do bloků

O mobilní titul věhlasného jména se postaralo vývojářské studio King, které stojí za nejrůznějšími skládacími a rozkládacími hříčkami typu Candy Crush Soda Saga nebo Candy Crush Jelly Saga. Při pohledu na portfolio zmíněného týmu jde pravděpodobně o jeden z nejambicióznějších kousků dosavadní tvorby. O tom, že Crash je skákal a běhal od přírody asi netřeba pochybovat.



Tenhle zrzek nikdy neomrzí

Výběr žánru pro jeho mobilní reinkarnaci byl tak víceméně jednoduchou volbou. Endless Runner je pro tohoto sympaťáka jako stvořený, a to z více hledisek. Zaprvé to mobilní hráče táhne, o tom není pochyb, a za druhé je tento styl ztělesněním dynamického a neustálého pohybu, který je pro tohoto rebela typický.

Jenže těchhle klasických nekonečných běhaček tady máme poměrně mnoho, tvůrci tak museli do hry implementovat nějaký ten odlišující prvek, kterým se výrazněji odliší od konkurence. Z části se to i povedlo, zázrak se ale rozhodně nekoná.



V podobě endless runeru nabízí hra klasickou žánrovou hratelnost

Zápletka není nikterak složitá, v hlavní roli je opět záporák Dr. Neo Cortex, který přivolává nejrůznější bestie napříč celým vesmírem. Znáte snad někoho, kdo by dokázal takovou šlamastyku vyřešit? No pochopitelně jedině samotný Crash Bandicoot a jeho sestra Coco, která připravuje ty nejmocnější lektvary tolik potřebné pro navrácení situace do pořádku.

Nadskoč, podlez, zatoč

Jádro hratelnosti je pochopitelně založeno na klasickém kolovrátkovém a nikdy nekončícím běhání. Titul se tak ze své podstaty pochopitelně přibližuje klasice Tample Run a podobným klonům. Jedná se o léta prověřenou metodu, která funguje. Vývojáři z King se ovšem snažili celou hratelnost rozšířit ještě o kousek dále, a tak nějak roztříštit onen stereotyp. Ve výsledku ovšem udělali pouze to, že samotnému běhání dali nějaký ten smysl. Aby mohl hlavní hrdina posílat nepřátelská stvoření do věčných lovišť, musí mít k dispozici speciální lektvary, na které si ovšem musí nejdříve v jednotlivých bězích sesbírat suroviny.



Připravte se na kilometry skákání a uhýbání

Po ukuchtění zelených sajrajtů se Crash vydává porazit jednu příšerku za druhou. Následuje opět sběr surovin a celý kolotoč se roztáčí znovu. Jedná se spíše o takový ten pocitový rozměr, udávající větší hloubku, na hratelnost jako takovou totiž tento systém nemá vůbec žádný vliv. Jestli běháte kvůli lektvaru nebo jen tak, asi není v tomto žánru úplně zásadní. Mimo samotné běhání lze za získané suroviny vylepšovat základnu, ze které se budete vrhat do dalších a dalších nekonečných běhů.

Ani po stránce samotné hratelnosti se potom Crash Bandicoot: On The Run! nikterak výrazněji neodlišuje od konkurence. K dispozici jsou tři běžecké dráhy, pohyby do stran, výskok, skluz a nechybí ani efektní a efektivní otočka v jednom. Samozřejmostí je přesun po jednotlivých lokacích či občasné interaktivní zapojení okolí, příkladem budiž houbičky fungující jako trampolína.



Bez lektvarů na bossy nevyzrajete

Oproti konkurenčním titulům potěší možnost odboček během jednotlivých běhů. V dané momenty se totiž můžete rozhodnout, jaká surovina je zrovna žádanější a dle toho zabočit. Vrcholem jsou potom souboje s bossy, na které ovšem vrhnete připravený lektvar v tu správnou chvíli. Celá tato mechanika šla zpracovat určitě lépe, například formou minihry, ale už jen ten pocit, že zde jsou nějací bossové, jistě potěší.

Nostalgické vzpomínky

Pochvalu vývojáři dostávají za vizuální pracování, které dá vzpomenout na doby dávno minulé. Crash vypadá přesně tak, jak by vypadat měl a nostalgické pocity jsou zaručeny. Větších připomínek nemáme ani k technickému stavu, titul je stabilní, spolehlivý a poměrně svižný. Zahrát si naštěstí mohou i majitelé slabších mobilních telefonů, o nějaké větší náročnosti hovořit nelze. Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 Lite a nezaznamenali jsme výraznější problémy ani nepříjemné přehřívání. Hratelnost je pochopitelně koncipována na výšku a svým ovládáním rozhodně nikoho nepřekvapí. Stejně svižně si s telefonem poradily výkonnější redakční kolegové Samsung Galaxy S20 a A52, které se dokonce ani nezahřívaly.



Po vizuální stránce jde o nostalgickou záležitost

Ocenit musíme rovněž absenci otravných reklam. Ty jsou sice k dispozici, ale nevyskakují samovolně. Jsou spíše nutným zlem, které se občas může hodit, zejména při nečekané smrti. A podobně je tomu i s možností nákupů ve hře. Ty sice k dispozici jsou, představují ale možnost, nikoli nutnost. Hráč tak není nikým a ničím tlačen do nákupu za skutečné peníze.

Verdikt Crash Bandicoot: On The Run! není nějakou přelomovou hrou. Jde však o milou vzpomínku na více jak 25 let starou klasiku. Žánr endless run titulů na mobilním zařízení sedí, i když postrádá hloubku klasické hratelnosti. Připravte se tak na stereotypní a kolovrátkové běhání v nikdy nekončících koridorech. Byť chvíli zábavné, ale po chvíli bohužel stereotypní. V rámci žánru nemůžeme kritizovat nic, chválit ovšem bohužel také ne.

Hra byla recenzována na telefonech Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S20 a Samsung Galaxy A52.