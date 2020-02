Crash Bandicoot pravděpodobně zamíří na mobilní platformy

Crash Bandicoot se zřejmě vrátí v nové hře, která ale dost možná velkou část fanošuků příliš nepotěší. Od vydání nového spotu Sony se spekulovalo o návratu Crashe v novém dílu série, když se objevila dosud neznámá maska a k vydání dalšího dílu směřovaly později i další spekulace. Vačnatec, kterého v devadesátých letech dostalo na výsluní studio Naughty Dog, se ale zřejmě vrátí pouze v podobě takzvaného "endless runneru". Půjde tedy o hru na stejném principu jako například Temple Run nebo či Subway Surfers na mobilech.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

