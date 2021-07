Crash Drive 3: ulítlá zábava na kolech, které něco chybí | Recenze

Co baví Chytlavý koncept

Ulítlá zábava

Svoboda a volnost

Několik fajn miniher Co vadí Nepovedená fyzika

Graficky minimalistické

Zbytečně náročné ovládání

Množství necitlivě umístěných reklam 6 /10 Hodnocení

Máte rádi auta, svobodu a adrenalinové blbnutí? Pak byste jistě neměli minout cross-platformní nakládačku Crash Drive 3, která potěší nejednoho blázna. V následující recenzi si trochu přiblížíme tento víceméně podařený herní koncept, kterému ale bohužel něco schází.

Mámo přines mixér

Za titulem stojí vývojářský tým M2H, který toho na svém kontě příliš nemá. Tedy, vlastně vůbec nic, pomineme-li Crash Drive 2. To ovšem nemusí vždy představovat automaticky problém. Již mnohokrát jsme byli v historii svědky výtečných herních počinů od malých týmů, které sotva začali. Zda to bude podobný případ i Crash Drive 3 si tedy jisti nejsme, rozhodně je ale na čem stavět.



Grafické zpracování je spíše minimalistické

Celkově můžeme tento mobilní titul zařadit do kategorie závodních her, k těm má ovšem prakticky hodně daleko. Crash Drive 3 totiž představuje mix mnoha jiných žánrů, a to do jednoho prapodivného chaosu. Představte si tedy, že do mixéru hodíte Rocket League, Tony Hawk Proskater, Destruction Derby, Fall Guys a zapnete na ty nejvyšší otáčky.



Zajezdíte si na ledu i na poušti

Následně odejdete z kuchyně tak na dvě hodiny, a když se vrátíte, budete mít ocákané všechny stěny. Poté vezmete stěrku a setřete všechen ten bordel do jedné mísy, čímž získáte Crash Drive 3 neboli extrakt předchozích titulů, kterému však k dokonalosti chybí více než dost. Jako by to nejlepší zůstalo na nožích mixéru nebo snad na obkladech kuchyňské linky.

Dva herní pilíře

Zmínit musíme skutečnost, že je hra navržena především pro multiplayerové hraní. Celkový koncept je prostý a na papíře i relativně atraktivní. Několik hráčů je se svými vozy vrženo na uzavřenou mapu plnou ramp, odrazových můstků, výbušnin, plotů, propadlin či nejrůznějších překážek, aby rozpoutalo závodní peklo.



Ujíždět budete s korunkou i bez

Herní náplň lze rozdělit na dva klíčové pilíře. V první řadě je to freestyle, kdy si každý účastník jen tak volně brouzdá po mapě, skáče po rampách, dělá salta, driftuje či proskakuje klíčovými body. Za tyto aktivity samozřejmě sbírá veledůležité penízky, za které nakupujete nové vozy a propracováváte se k dalším oblastem. Tento mechanismus tak rozhodně nikoho nepřekvapí.



Skoků si užijete více než dost

Freestyle však bývá pravidelně přerušován pro řadu speciálních soubojů. Ve své podstatě se jedná o poměrně hloupé minihry, které svým charakterem dají vzpomenout například na dřívější hit Fall Guys. Budete například sbírat body za narážení do plážového míče, snažit se udržet korunku před soupeři co nejdelší dobu či si zahrajete na lupiče a policisty.

Výhodou Crash Drive 3 je jistě možnost cross-platform hraní

Účastnit se budete také nejrůznějších závodů na herní mapě, kde je samozřejmě klíčové projet určené checkpointy rychleji než soupeři. Disciplín sice není až tak mnoho, je třeba ale uznat, že se poměrně svěže střídají. Celkem by jich mělo být přichystáno 10. Upřímně řečeno jsem je nepočítal, ale tato hodnota je jistě reálná.



Jen kdyby to ovládání bylo trochu pohodlnější

Následuje zase nějaký ten freestyle a znovu vybraná disciplína. Výhodou Crash Drive 3 je jistě možnost cross-platform hraní. Porovnat své dovednosti tak můžete s hráči na konzolích i na PC. Celkově připojování do hry a samotný chod je víceméně bez problémů. Spouštění probíhá okamžitě a hraní jako takové je vskutku stabilní. Zní to zajímavě a celkově to do jisté míry i zajímavé je, slabinou je však samotné ovládání a fyzika aut. Alespoň tedy na mobilním telefonu.

Dlouhé prsty nutností

Hratelnost je dle očekávání silně arkádová, bohužel ale také poměrně nepředvídatelná. Jízda je skutečně uklouzaná a často se vozy chovají přesně tak, jak vlastně nechcete. Dost pravděpodobně jde o záměr vývojářů, mnoho momentů je však dost na náhodu. Zmiňované bláznivé chování vozů příliš neulehčuje ani zbytečně komplikované ovládání.

Na obrazovce jsou napevno ukotvena tlačítka pro jízdu vpřed, vzad, vlevo, vpravo, ruční brzdu a ještě nitro. Jde o poměrně klasickou konfiguraci, jenže ta v kombinaci se silně arkádovým jízdním modelem zkrátka nefunguje. Jedná se tedy o jeden uklouzaný a chaotický prstolam. Dost možná je to otázka zvyku, já se s touto formou hratelnosti nesžil. Osobně bych si dokázal představit raději ovládání prostřednictvím naklánění zařízení.

Co se grafického zpracování týče, jde spíše o minimalistickou a silně stylizovanou záležitost. I tak ovšem, zejména díky velkým mapám a poměrně dynamické akci, váš mobilní telefon dostane nezřídka zabrat. V redakci jsme recenzovali na Samsungu A52 5G a silnému zahřívání jsme se rozhodně nevyhnuli. To platí i pro výkonnější Samsung Galaxy S20 a především iPhone 12 Mini dostával z hlediska výdrže baterie solidně zabrat.

Stejně tak jsme se nevyhnuli ani otravným reklamám, které přicházejí přímo během hraní, a tím pádem i během jednotlivých soubojů. V tomto ohledu jde tak o poměrně necitlivé řešení, byť chápeme, že účinné. Nejednoho hráče ovšem může toto neustálé přerušování otrávit.

Verdikt Crash Drive 3 ve svém jádru rozhodně není špatná hra. Kombinuje v sobě prvky jiných titulů a nabízí poměrně frenetickou závodní akci. Největší slabinou je ovšem samotné ovládání a až příliš arkádové pojetí. Hře by prospěla alespoň trocha té reálné fyziky. Na celkovém dojmu nepřidá ani zbytečně komplikované ovládání, které se k celkovému konceptu nehodí. Máme tu tak dobrý nápad se špatnou hratelností, kterou navíc neustále přerušují reklamy. Crash Drive 3 na chvíli zabaví, po čase ovšem začne lézt zbytečně na nervy.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S20 a iPhone 12 Mini. Za zapůjčení zařízení děkujeme obchodu Smarty.