Crash Team Rumble je týmová multiplayerovka ze světa oblíbeného vačnatce

Tento projekt měla řada hráčů za zrušený kvůli nedávným únikům rozpracované verze a proměně studia Toys for Bob. Nakonec jsme se ale jeho odhalení dočkali na The Game Awards. Crash Team Rumble je týmová mulitplayerovka, kde se proti sobě postaví 4 hráči na každé straně v rolích hrdinů i záporáků z Crashových příběhů a soutěží o to, který tým v daném čase nasbírá více ovoce Wumpa.

Každý z hrdinů má odlišené vlastnosti, což můžete dobře znát už z It's About Time, kde se nám do rukou dostalo vícero postav. Nepůjde jen o prosté sbírání "jablíček", konkurenčnímu týmu můžete škodit a jeho snažení tak pěkně zkomplikovat. Své sesbírané ovoce budete muset chránit a dojde i na udržování kontroly nad určitými částmi mapy.

I když na pohled Crash Team Rumble nevypadá špatně, tak to rozhodně není cesta, kterou jsme si pro tuto kultovní značku přáli. Po výborném posledním díle si přejeme víc klasických dobrodružství našeho ulítlého vačnatce. Místo toho tady máme mutliplayerovku, která nevypadá kdovíjak zábavně. S finálním soudem ale počkáme až na vydání hry. Toho bychom se měli dočkat v příštím roce na PS4, PS5, XO a XSX. PC ani Switch verze oznámena nebyla.

Zdroj: Crashbandicoot.com