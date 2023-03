Crash Team Rumble vyjde v červnu. S předobjednávkou ho můžete vyzkoušet už za měsíc

| Kde se ve městě Redfall vzali upíři? Do zápletky připravované novinky studia Arkane nahlíží nový trailer. Hra pak vychází 2. května na PC a Xbox Series S|X.

| Kouzelné RPG Ni no Kuni II: Revenant Kingdom vyšlo na Xbox One a Series S|X v Prince's edici, která kromě základního příběhu obsahuje i všechna rozšíření. Můžete ho vyzkoušet skrz předplatné Game Pass.

| Pixelartová akce The Mageseeker ze světa League of Legends se ukazuje v prvních záběrech z hraní. Do boje se Sylasem se vydáme už 18. dubna na PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switchi.