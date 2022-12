Crime Boss: Rockay City je nová česká střílečka. Uvidíme v ní tváře známých herců jako je Chuck Norris nebo Danny Trejo

České Ingame Studios spojilo síly s vydavatelstvím 505 Games a v průběhu The Game Awards představilo svoji prvotinu, ve které se vrátíme do 90. let minulého století na Floridu. I když jde o poměrně nové studio, jeho členové jsou ostřílení vývojáři, kteří pracovali na českých peckách jako je Vietcong, Mafia a další. V jeho čele stojí Jarek Kolář.

Trailer nás zaujal svým zasazením a hlavně tvářemi světoznámých herců. Michal Madsen, Kim Basinger, Damion Poitier a Danny Trejo jsou jedny z mnoha osobností, které při objevování zdejšího podsvětí budeme potkávat. Na závěr traileru se objevil i Chuck Norris s jeho ikonickým kopem z otočky.

Crime Boss: Rockay City je akční střílečka z pohledu první osoby, kterou můžete hrát sami i s kamarády v kooperaci pro 4 hráče. Vžijeme se do role Travise Bakera, začátečníka snažícího se usednout na trůn podsvětí tohoto města. Vláda předchozího bosse je u konce, a tak i taková nula jako on má šanci propracovat se až na vrchol. Bez snahy to ale nepůjde.



Navíc to nemá šanci zvládnout sám. V Rockay City si musí najít loajální spojence, aby se vůbec mohl postavit konkurenčním gangům. Loupeže peněz a drog jsou na denním pořádku. Kromě plánování toho, jak ovládnete území ostatních gangů také není od věci dávat pozor na svůj rajón, aby si z něj náhodou někdo kousek neuloupnul.

Tohle oznámení pro nás bylo velkým překvapením a doufáme, že se Crime Boss zařadí mezi nejlepší české hry, na kterých mají vývojáři tohoto týmu nemalý podíl. Podle popisu na Epic Store to ale zatím vypadá, že se budeme muset obejít bez češtiny. Čekání na vydání alespoň nebude dlouhé. S prvním trailerem bylo rovnou oznámeno, že Crime Boss: Rockay City vychází 28. března 2023 na PC, PS5 a XSX.