Crysis Remastered vychází v září, podívejte se na technickou ukázku

Crytek oznámil, že jeho remasterovaná verze sci-fi akce Crysis přichází na PC, Xbox One a PlayStation 4 už 18. září a bude se prodávat čistě digitální cestou, tedy skrze Epic Games Store, PlayStation Store a Microsoft Store. Cena? Slušných 660 korun.

Tato verze Crysis podle slov vývojářů bude primárně zaměřená na kampaň pro jednoho hráče, kdy vše bude navrženo tak, aby obsahovala co možná nejvyšší kvalitu textur. A to až do 8K s podporou HDR, vyhlazování, SSDO, globálního osvětlení, efektu hloubkového pole, nového nastavení osvětlení, rozmazávání pohybu, odrazů či stínů a další vizuální aktualizace.