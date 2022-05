Crystal Dynamics, Eidos Montréal a Square Enix Montréal mění majitele. Odkoupí je gigant Embracer Group

Po získání spousty menších studií tentokrát Embracer Group sáhne po světoznámých značkách, které doposud patřily pod vydavatelství Square Enix.

Společnost Embracer Group je v herním světě větší, než se na první pohled může zdát. Už nyní pod sebou má studia jako THQ Nordic, Saber Interactive, Gearbox Software nebo české Warhorse Studios. Nyní k nim přibydou další zkušené týmy. Od vydavatelství Square Enix se do jejich skupiny studií přidá zhruba 1 100 nových zaměstnanců z Crystal Dynamics, Eidos Montréal a Square Enix Montréal, a to za cenu 300 milionů dolarů. Když vezmeme v potaz miliardové akvizice z posledních let, tak je to ještě docela malá částka. Akvizice se týká také dalších prodejů a provozu více než 50 her, které studia vytvořila v minulosti.

Embracer Group pro sebe tedy získává světoznámé značky v čele s Tomb Raiderem, Deus Ex, Thief nebo Legacy of Kain. Nedávno oznámené pokračování série Tomb Raider už vyjde pod hlavičkou nového vydavatele. Prý mají v plánu tvořit nové IP i vracet se k oblíbeným značkám. Takových, které bychom po letech chtěli zase vidět, je celá řada. Kompletní výčet značek, které přejdou pod Embracer, ale zatím není jasný. Otazník stále visí například nad Sleeping Dogs.

"Jsme nadšeni, že tato studia můžeme přivítat v Embracer Group. Uvědomujeme si, že máme fantastické IP, talent světové úrovně a vynikající výsledky, které byly v posledních dekádách opakovány. Bylo mi velkým potěšením setkat se s vedením týmů, abychom prodiskutovali budoucí plány, jak mohou realizovat své ambice a stát se součástí Embraceru," řekl v tiskové zprávě Lars Wingefors, CEO společnosti.

Z oznámených projektů Crystal Dynamics kromě nové Lary pomáhá také s vývojem Perfect Dark, které vzniká hlavně ve studiu The Initiative ze skupiny Xbox Game Studios. Co dalšího si pro nás připravují, zatím nevíme. Jelikož je akvizice teprve na začátku, tak na její plody si bezpochyby ještě nějaký pátek počkáme.

Zdroj: TZ