Customizace konzole PS5 bude možná fungovat na bázi výměny panelů

Od oficiálního odhalení konzole Playstation 5 už uplynula nějaká doba a dozvěděli jsme se několik informací ohledně vzhledu konzole. Sony potvrdilo, že se rozhodně dočkáme dalších tématických verzí konzole, než jen bílé, ale nijak přesně nespecifikovalo, co přesně to znamená. Většina uživatelů to pochopila tak, že zkrátka budou na výběr různé barevné varianty konzole, ale čerstvě uniklé fotografie poukazují na mnohem zajímavější možnosti.

Vypadá to totiž, že bílé sekce konzole slouží spíše jako panely, které půjde vlastnoručně odendat a nahradit je jinými. Tedy velmi podobně, jako kdysi na konzoli Xbox360 bylo možné vyměnit přední panel.

Pokud by se tato vychytávka potvrdila, znamenalo by to, že bude extrémně jednoduché osvěžit design konzole desítkami tématických panelů, aniž by bylo potřeba komplikovaně konzoli rozebírat nebo dokonce nakupovat zcela novou. Co říkáte na takový způsob customizace?