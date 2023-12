Cyberpunk 2077 dostal poslední velký update. Přidává fungující metro, závody a možnost poslouchat rádio kdekoliv

Už u minulé zprávy ohledně pokračování Zaklínače jsme zmiňovali, že se k němu a dalším projektům přesouvají vývojáři, kteří se starali o Phantom Liberty. Pokud vás zajímalo, na čem pracovali v posledních týdnech, můžete to zjistit přímo ve hře. Update 2.1 pro Cyberpunk 2077 je totiž už nyní dostupný na PC, PS5 a XSX. I když není největší, přidává slušnou porci novinek v čele s fungujícím systémem metra, jehož existenci CD Projekt ještě donedávna popíral.

Všichni majitelé hry novou verzi samozřejmě mají zdarma. Vedle metra se můžete nově vracet k automobilovým závodům i po dokončení mise The Beast in Me. Na mapě vás k nim dovedou ikony vlajek a za vítězství můžete dostat pár drobností. Závodění by mělo být nyní také více kompetitivní díky úpravám umělé inteligence ostatních jezdců.

Cyberpunk se postupem času rozrostl o řadu rádiových stanic. Pokud si chcete doposlechnout svoji oblíbenou písničku, už nemusíte zůstat sedět v autě. V může použít Radioport a poslouchat kdekoliv. Poslední větší a pro mnohé hráče možná nejdůležitější novinka je, že si postavy, se kterými jste ve vztahu, můžete nyní kdykoliv pozvat do jakéhokoliv bytu na šmajchlovačku.

Verze 2.1 nepřidává jen výše zmíněné prvky. Úprav, oprav a vylepšení je celá řada a vše dopodrobna najdete na oficiálních stránkách CD Projektu. Update doprovodil vydání Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, kterou už je nyní na pultech obchodů. Najdete v ní základní hru společně s rozšířením a v její fyzické variantě vás čeká ještě pár bonusů navíc.