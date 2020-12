Cyberpunk 2077: jedinečný zážitek ve městě, které nikdy nespí | Recenze

Co baví Úžasně propracovaný herní svět

Obrovská dávka rozmanitého obsahu

Výtečně napsané postavy

Emotivní hloubka

Česká lokalizace Co vadí Technické problémy

Neustále zvonící telefon s aktivitami

V začátku dost nepřehledné 8 /10 Hodnocení

Je to neuvěřitelné, ale čekání je u konce. Po sérii bolavých odkladů je Cyberpunk 2077 konečně venku a celý herní svět nemluví o ničem jiném. Někdo ve smyslu pozitivním, někdo negativním, každopádně nový titul CD Projektu je fenoménem. Minimálně stejně výrazným jako nedávné odstartování nové generace konzolí. A u toho pochopitelně nesmíme chybět.

Fotíme v Night City: Cyberpunk 2077 ukazuje krásy ray tracingu a DLSS

Odpusťte ospravedlnění spojené s datem uveřejnění naší recenze, které nabralo vlivem enormního zájmu mírného zpoždění. Ke své konzolové kopii hry jsme se bohužel dostali až v samotný den vydání. Navíc je třeba vzít v úvahu, že se rozhodně nejedná o nějakou jednohubku, ale o pořádně nacucanou herní houbu, která vyžaduje trochu času na strávení. Tak jdeme na to!

Gigant vstupuje na scénu

Ačkoli jsme za ty roky slyšeli o Cyberpunku 2077 opravdu hodně a neměli bychom být téměř ničím zaskočení, výsledek mnohé hráče možná celkem překvapí. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že se jedná o opravdu obsáhlé akční RPG, což do městské akce vnáší naprosto odlišná pravidla, než jsme byli doposud zvyklí. Jedna z nejočekávanějších her posledních let je totiž mnohem komplikovanější, než si možná většina hráčů vůbec přála. Netvrdíme, že je to dobře nebo špatně, pouze vymezujeme základní premisy a zasazujeme titul do širšího rámce. Cyberpunk 2077 není klasickou městkou akcí typu GTA nebo Watch Dogs, ale rozsáhlým a propracovaným akčním RPG odehrávajícím se v kulisách kyberpunkového velkoměsta Night City.



Pohled z první osoby dodává na intenzitě a uvěřitelnosti

Zapomeňte tak na všechny tradiční přístupy, polští vývojáři totiž přicházejí s naprosto jiným vnímáním městské akce. Celkový konstrukt je sice možná vystavěn na podobně vypadajících pilířích, ty mají však mnohem hlubší základy, jsou komplexnější, detailnější a navzájem mnohem více provázané. Nebylo by to skutečné RPG, kdyby hra nezačínala tvorbou vlastní postavy. Hračičkové si jistě přijdou na své, a to i navzdory skutečnosti, že svou postavu během hraní vlastně moc neuvidíte. Každopádně vytvářet lze skutečně obskurně vypadající exempláře, stejně tak jako seriózně vypadající a uvěřitelné postavy. Hráč v samotném úvodu dostává na výběr i cestu své postavy, která určuje základní charakterové rysy a pozměňuje samotný úvod hry.



Night City vypadá skvěle ve dne i v noci

Všechny tři rozjezdy následně navazují na stejnou příběhovou linku. Ať už zvolíte nomáda, dítě ulice nebo korporát, nepůjde pouze o odlišný rozjezd hry, neboť volba bude vždy promítnuta i v základních charakterových vlastnostech postavy, které se promítnou zejména v konverzacích, kde budete moci uplatnit svůj původ.

Věda vs. úpadek společnosti

Přestože Cyberpunk 2077 nemusí většině hráčům naplno zapadnout do běžných představ o městské RPG akci, titul spolehlivě plní původní sliby vývojářů o propracovaném a celistvém světě, pohlcujícím příběhu a skvostné atmosféře.



Vytvářet lze skutečně bizarní individua

Herní svět je zkrátka neuvěřitelný. Nenaplňuje pouze představu o kyber budoucnosti, ale je především punkový. Vývojáři z CD Projekt Red v Night City prezentují vlastní vizi sci-fi budoucnosti tvořenou kontrastem mezi technologickým pokrokem a společenským úpadkem, vědou a rozpadem společnosti. Atmosféra a autentičnost Night City bude v herním průmyslu hledat konkurenci jen velice těžko. Všechny okrsky, čtvrtě, ulice a uličky alespoň zdánlivě vynikají jedinečnou živoucí atmosférou, kterou nacházíme např. ve Scottově snímku Blade Runner z roku 1982, který tak může sloužit jako výtečná předehra pro celou hru. Proč říkáme zdánlivě? Jde totiž o určitou iluzi živoucího města. Jenže ta vypadá výtečně, takže proč hledat problémy tam, kde nemusíme.

Prostředí města je bohaté, pestré a nabízí obrovskou variabilitu

Prostředí města je bohaté, pestré a nabízí obrovskou variabilitu. Každá čtvrť má svá vlastní specifika čítající rozdílnou architekturu, složení obyvatelstva, hustotu zalidnění, gangy apod. Všemu navíc vévodí až nepříjemně depresivní nálada nasáklá pocitem paranoii. Cyberpunk 2077 rozhodně není veselou hrou. Night City má svá vlastní pravidla, což je zřejmé od samého začátku.



Atmosféra této dystopické budoucnosti vyráží dech

Uvěřitelnost celého světa však tkví především v detailech. Bannery, rádia, vozový park, všudypřítomné technologie, kontrast mezi bohatstvím a chudobou. Komplexnost a pestrobarevnost tohoto světa si budete užívat každým momentem a neustále budete pohlcováni jedinečnou a nezapomenutelnou atmosférou.

Ryzí RPG

Jak jsme již naznačili, Cyberpunk 2077 je akční RPG záležitostí. Pokud bychom se pokusili být v tomto nesmyslném vymezování co nejpřesnější, jednalo by se o first-person akční RPG adventuru. To s sebou pochopitelně přináší na městskou akci trochu netradiční herní pojetí. Vývojáři vytvořili silně obtěžkanou městkou akci, která staví hratelnost především na RPG konceptu. Zapomeňte na lehkost a svěžest většiny open world akcí, připravte se naopak na poměrně hutnou a zpočátku mírně nepřehlednou záležitost, ze které se budete muset v následujících hodinách prokousat.



Night City má vlastní pravidla, jde o autonomní svět

Hra sice představuje veškeré možnosti pozvolna a odkrývá karty s citem, celkového obsahu je ale tolik, že i ostřílený hráč může místy tápat. Těch informací se může zdát zprvu přece jen trochu moc a orientace v celku není v prvních hodinách úplně snadným úkolem. Všechny ty dovednostní body, perky, implantáty, cyberwear, vylepšování vybavení či jeho upgradování, výroba předmětů apod. K tomu všemu musíme přičíst poměrně zapeklitý herní příběh či poměrně komplexní herní mechaniky a na guláš je zaděláno. Jenže, guláš je to perfektně vyladěný, mistrně dochucený zamilujete si ho skutečně rychle.



Toulání světem nepřestává bavit

Co se zmiňovaných RPG mechanismů týče, vše funguje víceméně standardně. Udělené zkušenostní body lze rozdělovat do několika dovedností zahrnující např. tělo, inteligenci nebo reflexy. Dle vlastních preferencí tak hráč rozhoduje o tom, zda hlavní hrdina/hrdinka V bude vynikat spíše v hackování, technických dovednostech nebo boji. Na to je navázán i poměrně bohatý systém perků. Mimo dovedností vylepšování postavy je k dispozici také obrovské množství vybavení.

Krom klasiky navíc můžete svého hrdinu osazovat tzv. cyberwearem. Jednotlivé hračičky jsou k dostání u obchodníků za herní měnu. Augmentovat lze téměř každou část těla. Zvýšit tak můžete svou odolnost, poškození nebo přidat nějaké ty brutálně rychlé čepele. Nutno podotknout, že tímto výčtem jsme sotva škrábli povrch. Celkové RPG mechaniky jsou mnohem komplikovanější a provázanější. Při postupném vylepšování je třeba přemýšlet a jednat efektivně. Prázdné a náhodné rozhazování nemá moc smysl.

Příběh v hlavní roli

Co možná většinu hráčů překvapí, je až nečekaná utahanost celého vyprávění. Nemáme zde na mysli utahanost z hlediska obsahu, ten je hustý až běda. Jde spíše o způsob narace, který je víceméně ve shodě s klasickou RPG hratelností. Jen v městských akcích není tak často k vidění. Adventurní přístup tak umožňuje zacházet do hlubokých detailů, vést dlouhé dialogy, odhalovat souvislosti či jen tak prázdně klábosit. Zapomeňte na nucené cut-scény, ty zde zkrátka nenajdete. Celý příběh je konstruován jako jeden snadno uvěřitelný zážitek prezentovaný z pohledu první osoby. Motivy vývojářů jsou tak v tomto ohledu zřejmé, jde o autentičnost. V Cyberpunku nebudete přihlížet příběhu hlavní postavy, vy ho budete zakoušet a prožívat.



Tohoto chlápka si prostě zamilujete

O množství questů a jednotlivých aktivit mít strach rozhodně nemusíte. Hra na vás neustále chrlí nové a nové úkoly, kšefty, malinké zakázky, závody, turnaje apod. Mobilní telefon bude cinkat tak často, že vás bude přivádět k šílenství. Ať se hnete kamkoli, všude na vás bude čekat nějaká ta aktivita. Celková herní doba včetně vedlejších misí se tak reálně přibližuje ke stovce hodin. Zmínit navíc musíme vysokou míru znovuhratelnosti. Je totiž naprosto nemožné na první průchod odemknout veškeré side-questy apod. Herní náplň je naštěstí pestrá, jednotlivé úkoly se díkybohu neopakují.



Cyberpunk 2077 není zrovna veselou hrou

Podobně je tomu i z hlediska samotné hratelnosti. Cyberpunk je skutečný chameleon a umí být přesně takový, jakým chcete, aby byl. Nenutí hráče do striktně daného postupu, bere ohledy na individuální rozhodování. Můžete být chytří, můžete být silní, můžete být nepozorovatelný duch, stejně tak jako schopný hacker. Úkoly nabízejí nespočet možností k řešení a je jen na hráči, aby si zvolil ten, který mu nejvíce vyhovuje.

Cybeprunk je skutečný chameleon a umí být přesně takový, jakým chcete, aby byl

To pochopitelně reflektuje i samotný gunplay, který plně ctí RPG mechaniky. Díky pohledu z první osoby je intenzivní a dynamický. Občas bohužel ale také poněkud těžkopádný, což ostatně již před vydáním mnoho hráčů kritizovalo. Ne všichni tak budou v tomto ohledu uspokojeni. Nejvíce odrazující jsou nepřátelé působící jako houby na náboje. Zklamáním je i umělá inteligence, která zrovna neohromí.



Paranoia, strach a nebezpečí číhá na každém rohu

Tím nejpůsobivějším kouzlem Cyberpunku 2077 je potom schopnost vývojářů vykreslovat jednotlivé postavy. Všechny hlavní či vedlejší postavy jsou jedinečné, uvěřitelné a jejich osud vám zkrátka nikdy nebude fuk. Jejich propojenost a začlenění do příběhu je fascinující, stejně tak jako samotné výkony skutečných herců, na vrcholu s Keanu Reevesem, který má šanci stát se jednou z nejcharismatičtějších herních postav poslední doby.



Přestřelky působí někdy mírně těžkopádně

Zmínit musíme i mistrně napsané dialogy, které skvostně zapadají do celého světa. Night City představuje autonomní svět se specifickými pravidly, náladou či slangem. Vývojáři si hrají s emocemi, staví hráče před těžká rozhodování a pokládají téměř filozofické a palčivé otázky spojené s problematikou umělé inteligence. Zároveň se nebojí se dotýkat kontroverzních témat jako je násilí, rovnoprávnost či sexualita. V dnešní době tak trochu odvaha.

Černá kaňka na vybroušeném diamantu

Všechno to zní až neuvěřitelně převratně a téměř bezchybně, jenž tady velké pozor. Jakkoli je Cyberpunk 2077 po herní stránce výtečným a propracovaným titulem, zklamává z hlediska technického stavu. V redakci jsme hru testovali v rámci zpětné kompatibility na konzolích PS5 a Xbox Series S i PC a nutno dodat, že bezchybný chod to vždy úplně nebyl. Registruji cca tři pády hry, občasné výpadky zvuku, nereagující tlačítka a zejména množství grafických glitchů. Vývojáři plně pracují na opravách, bohužel nejde to tak rychle, jak by si hráči představovali.



Night City nikdy nespí

Obecně můžeme konstatovat, že na nové generaci konzolí titul běží až na několik občasných zádrhelů obstojně a vypadá výtečně. Bohužel situace na PS4 a Xbox One je naprosto odlišná. Vzhledem ke skutečnosti, že je Cyberpunk 2077 v současnou chvíli určen výhradně na dosluhující generaci konzolí (respektive pro zpětnou kompatibilitu), jde o dost zásadní problém. Na denním pořádku jsou pády hry, ostudné propady FPS až pod hranici 20 snímků, množství bugů a glitchů, doskakující či chybějící textury či prapodivně nízké rozlišení. Jakkoli je Cyberpunk 2077 výtečnou hrou, tohle je zkrátka něco, co tak úplně nelze ignorovat. A berte to jako upozornění.

Hráčská komunita tak opět zůstane na nějakou dobu rozdělená. Otázkou ovšem zůstává, jestli tak výtečná hra měla vůbec na dosluhující generaci konzolí vycházet.