Cyberpunk 2077 poodhalil vozový park a módní styly Night City

Jako první přišlo na řadu avizované představení vozového parku. Tedy alespoň jeho části. Je dost široký na to, aby si v něm vybral každý. Od klasických aut se dostanete ke sportovním modelům, přes motocykly až po náklaďáky.

I když se nejedná o simulátor, tak by měl být mezi řízením každého modelu znatelný rozdíl. Když vozidlo vypadá levně, tak se zkrátka nebude ovládat dobře a platí to i naopak. Jak je vidět z ukázky, tak jízdu si můžete užít z pohledu první i třetí osoby. Kvůli tomu jsou propracované nejen exteriéry, ale i interiéry všech vozů do posledního detailu.

Nebudou chybět ani závody. K tomu se hodí oblasti okolo Night City, ale s některými zavítáme i na městské silnice. Určitě ale není od věci si na závod vzít zbraň. Nikdy totiž nevíte, co se během něj přihodí.

A jak se k vysněnému modelu dostat? Můžete si ho ukrást ve stylu GTA, ale pokud chcete, aby vám vydrželo, budete muset zainvestovat. Vámi vybrané auto pak bude fungovat na podobném principu jako Klepna ze třetího Zaklínače, takže ho budete mít vždy po ruce.

I když se v rámci aut musel ořezávat obsah oproti původním slibům, tak to pro CD Projekt rozhodně není žádná malichernost. To dokazuje ukázka toho, jak se nahrávaly zvuky. Měli k dispozici řadu modelů všeho druhu. Jejich záměrem není zvuk motoru udělat až moc sci-fi, takže v tomto ohledu se spolehli na auta dnešní doby.

Do nahrávání se zapojil i Keanu Reeves se svojí společností Arch Motorcycle. Dle jejího názvu jistě poznáte, že pomáhala s co nejvěrnějším zpracování motorek. Jméno Reevesovy herní postavy se objevilo i ve spojitosti s automobily. Ve hře totiž bude Porsche 911 Johnnyho Silvehanda, které je v době příběhu už 100 let staré.

Jako další přišly na řadu módní styly. Byla představena čtveřice, přičemž každý z nich má vlastní charakteristické rysy. S entropismem se budete setkávat na venkově. Pro jeho vyznavače je totiž vzhled vedlejší a hlavní je funkčnost. Oproti tomu se staví kýč, kde je hlavní vzhled, a o to, jestli augmentace fungují, jak mají, už nejde.

Neomilitarismus je pak styl korporátů. Na uhlazené tmavé obleky tady budete narážet nejčastěji. Celebrity a smetánka Night City si pak libují v neokýči. Ten kombinuje jak výrazný vzhled, tak perfektní funkčnost.

Na závěr jako překvapení přišlo oznámení, že na Stadii se Cyberpunk objeví ve stejný den, jako na ostatních platformách, tedy 19. listopadu. Vzhledem k tomu, že u nás stále není dostupná, nás to ale nijak zvlášť neuchvátilo.