Cyberpunk 2077 překonal hranici 25 milionů prodaných kopií. Chystá se hraná adaptace

Polská společnost CD Projekt Red má za sebou další ze svých reportů pro investory. Ani tentokrát se to neobešlo bez zajímavých čísel. Řeč byla hlavně o Cyberpunku, který se v očích řady hráčů vykoupil a s posledním patchem se dostal do takové podoby, jakou měl mít už při vydání. Celkově se ho prodalo přes 25 milionů kopií. Když se podíváme na rozšíření Phantom Liberty, tak to má za první týden na kontě 3 miliony, což pro DLC není vůbec špatné.

Pokud bychom to měli brát podle regionů, tak největší zájem o Phantom Liberty byl v Severní Americe a hned v závěsu je Evropa. Trochu opodál stojí Asie a zbytek světa už dělá jen jednotky procent. Nejvíc hráči expanzi hrají na PC. S 68 % je tato platforma jasně ve vedení. PlayStation 5 je oproti tomu "jen" na 20 % a Xbox Series S|X pak dělá 13 % celkových hráčů. Na závěr se CD Projekt pochlubil s tím, že v součtu série Zaklínač a Cyberpunk překonaly 100 milionů prodaných kopií.

Značku okolo Cyberpunku 2077 mají v plánu i nadále rozšiřovat. To se netýká jen již avizovaného pokračování nebo série komiksů, z nichž některé vycházejí i v češtině. Ve spolupráci se společností Anonymous Content se připravuje film či seriál s živými herci. S anime to Cyberpunku vyšlo parádně, takže se o to pokusí i trochu jinou formou.

Tato společnost má za sebou seriály jako Mr. Robot nebo True Detective. Projekt je zatím v rané fázi tvorby a momentálně se hledá scénárista, který by zvládl dát dohromady zcela nový příběh zapadající do světa Cyberpunku 2077.