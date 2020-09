Cyberpunk 2077: robotické genitálie, příběhové mise a HW požadavky

Začneme tedy od toho nejdůležitějšího. Dozvěděli jsme se, že ve hře nejen, že bude na výběr z různých vzhledů vašeho pohlavního orgánu. Vaše genitálie budou dokonce moci být i robotickými. Ano, opravdu v Cyberpunku budete moct mít pohlavní augmentaci, pokud uznáte za vhodné.

Vězte, že když jsem se tuto informaci doslechl, má fantazie byla rázem rozjetá na plno. Okamžitě mě napadly desítky důvodu, proč by někdo chtěl vylepšení na svůj pohlavní orgán, a ještě štěstí, že CD Projekt je svérázné studio a hned byla celá situace objasněná.

„Představte si, kdyby lidé měli specifický cyberware, který by jim umožnil naladit se na klienta. A až bude po všem, dovolit nositeli, aby zapomněl na vše, co během onoho sezení dělal. Představte si, že by se sexuální pracovnice - panenky - mohli naladit přímo na vás a splnit vaše fantazie, ty nejhlubší tužby a věci skryté ve vašem podvědomí - o kterých ani sami možná nevíte. Některé z těchto holek jsou také součástí Moxes (gang), pod kterým se sjednocují všechny různé druhy sexuálních pracovníků, a to napříč celým městem."

Příběhové mise ušité na míru

CD Projekt se nikdy netajil tím, že se jejich příběh bude pořádně větvit. To, co jsme ale nevěděli bylo, že když v první hodině střelíme do nějakého náhodného chlápka, tak že ho pak později můžeme potkat jako člena gangu, do kterého se zrovna chceme připojit. O problém máme tedy postaráno. Hra ale nebude postavená tak, abychom se do onoho gangu již nadále nemohli přidat.

„Nebude to tak, že když začnete bojovat s gangem, tak že pak pro ně nebudete moct pracovat. Ačkoli si někteří z nich budou možná pamatovat, co jste provedli, většina z nich k vám bude cítit pouze zášť. Nicméně opravdu záleží... Většina našeho obsahu je vyrobena na zakázku, šita na míru, takže opravdu závisí na konkrétním úkolu a situaci," uvedl v nedávném rozhovoru pro The Games úkolový designer Mateusz Tomaszkiewicz.

„Někdy se může stát, že učiníte nějakou volbu a vyústí to například v boj. To je zřejmý a okamžitý důsledek. Ale později, když už to nebudete čekat, můžete narazit i na dlouhodobější následky, na vzdáleném, zcela jiném místě."

Hardwarové požadavky

A na závěr konečně víme, co bude Cyberpunk od naších milovaných mašin očekávat. Jak jste na tom?

Cyberpunk 2077 vychází 19. listopadu pro PC, PS4 a Xbox One. Později bude také k dispozici pro PS5 a Xbox Series X.

